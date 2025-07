O Vitória apresentou seu quarto reforço estrangeiro da temporada na tarde terça-feira, no Barradão. O nome da vez é Rúben Ismael, volante português que chega ao Rubro-Negro com contrato até o fim de 2028. O atleta de 26 anos estava sem clube depois do término do contrato com o Moreirense, de Portugal.

Em entrevista coletiva, Rúben Ismael disse que jogar no Brasil era um sonho de infância e destacou o ambiente proporcionado pela torcida no Barradão, algo que, segundo ele, não é comum em Portugal. Vale lembrar que Rúben, Romarionho e Cantalapiedra foram apresentados aos rubro-negros no gramado do estádio, antes da partida contra o Bragantino, no último domingo.

— O Campeonato Brasileiro sempre foi muito atrativo. A Europa tem mais exposição, mas o Brasil é o país do futebol. O sonho de qualquer criança é chegar a um nível desse. Sempre tive esse sonho desde os meus sete anos. Primeiramente agradecer a Deus por abrir essa porta e a minha família, meus pais e minha esposa.

— Foi um ambiente incrível, fui muito bem recebido pelo torcedor. Não estamos habituados assim, tirando as grandes equipes de Portugal, a viver esse ambiente. Eu tenho que me adaptar. Espero que, o mais rápido possível, que a gente possa sair dessa situação. Amanhã [quarta] temos jogo importante — detalhou.

Rúben Ismael foi apresentado à torcida do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Características de Rúben Ismael

O volante hesitou um pouco para falar as suas características em campo, mas, pelo que foi apresentado, Rúben Ismael tem tudo para se encaixar no meio-campo e ajudar o Vitória no principal objetivo da temporada: se manter na elite.

— Eu não gosto muito de falar das características, mas de entrar em campo para o torcedor tirar as suas conclusões. Sinto que sou jogador intenso, procuro dar o melhor de mim todo dia. Tenho capacidade na saída de bola e sou um jogador muito raçudo, acho que essa é a minha característica mais forte.

— A posição que eu mais me sinto confortável e acho que rendo mais é como dizem aqui que é primeiro volante. Mas tenho capacidade física e técnica para jogar de segundo volante — finaliza.

Rúben, porém, ainda não pode estrear porque aguarda a regularização de todos o documentos para trabalhar no Brasil. É possível que ele esteja disponível contra o Mirassol, às 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), ou contra o Palmeiras, no dia 3 de agosto.