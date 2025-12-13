Jogadores brasileiros com mais Mundiais de Clubes conquistados; ranking
Marcelo lidera o ranking moderno, enquanto Pelé e Rogério Ceni estão na lista.
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil é o país que mais forneceu protagonistas para conquistas mundiais por clubes. Desde a era da Copa Intercontinental, passando pelo Mundial da FIFA e chegando ao formato atual da Intercontinental Cup, jogadores brasileiros estiveram presentes nas principais decisões do planeta. Quando unificamos todas as competições oficialmente reconhecidas como título mundial, surge uma lista sólida que mistura gerações históricas e atuais. O Lance! lembra jogadores brasileiros com mais mundiais conquistados.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O reconhecimento oficial da Copa Intercontinental pela FIFA em 2017 reorganizou o cenário e colocou no mesmo patamar conquistas do Santos de Pelé, do São Paulo tricampeão e dos elencos recentes do Real Madrid. Isso permite comparar atletas de épocas diferentes com critérios equivalentes.
Entre os brasileiros, o maior campeão mundial é Marcelo, com quatro títulos. Logo atrás aparecem nomes de eras distintas, como Casemiro, Pelé, Rogério Ceni, Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão, todos bicampeões mundiais. A seguir, veja o ranking completo e o impacto de cada jogador.
Jogadores brasileiros com mais Mundiais conquistados
Marcelo — 4 Mundiais
O maior campeão mundial brasileiro por clubes:
- 2014
- 2016
- 2017
- 2022 (final disputada em fevereiro de 2023)
Todos pelo Real Madrid, integrando uma geração multicampeã. Marcelo é o único brasileiro com quatro títulos mundiais unificados.
Casemiro — 3 Mundiais
O volante conquistou três títulos pelo Real Madrid:
- 2017
- 2018
- 2019
Além dos Mundiais, Casemiro é o brasileiro com mais títulos de Champions League (cinco), reforçando a consistência de sua carreira internacional.
Daniel Alves — 3 Mundiais
O lateral brasileiro Dani Alves conseguiu três títulos Mundiais pelo Barcelona:
- 2009
- 2011
- 2015
Cafu — 3 Mundiais
O lateral revelado pelo São Paulo conquistou mais um título na Europa:
- 1992 pelo São Paulo
- 1993 pelo São Paulo
- 2007 pelo Milan
Brasileiros com 2 títulos conquistados
O maior ídolo da história do São Paulo também é bicampeão mundial, apesar de um título ter sido do banco de reservas:
- Gilmar, Mauro, Calvet, Dalmo, Lima, Zito, Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe (Santos de 1962 e 1963)
- Jair da Costa (Inter de Milão em 1964 e 1965)
- Zetti, Cafu, Válber, Ronaldão, Müller, Toninho Cerezo, Palhinha, Dinho e Ronaldo Luis (São Paulo em 1992 e 1993)
- Rogério Ceni (São Paulo em 1993 e 2005)
- Roberto Carlos (Real Madrid em 1998 e 2002)
- Dida (Corinthians em 2000 e Milan em 2007)
- Iarley (Boca Juniors em 2003 e Internacional em 2006)
- Danilo e Fábio Santos (São Paulo em 2005 e Corinthians em 2012)
- Alexandre Pato (Internacional em 2006 e Milan em 2007)
- Vinicius Júnior, Eder Militão e Rodrygo (Real Madrid em 2022 e 2024)
- Matéria
- Mais Notícias