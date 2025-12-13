Casemiro tem três títulos, enquanto Pelé e Rogério Ceni possuem dois.

Marcelo é o maior campeão mundial brasileiro, com quatro títulos.

Brasil é o país com mais protagonistas em conquistas mundiais por clubes.

O Brasil é o país que mais forneceu protagonistas para conquistas mundiais por clubes. Desde a era da Copa Intercontinental, passando pelo Mundial da FIFA e chegando ao formato atual da Intercontinental Cup, jogadores brasileiros estiveram presentes nas principais decisões do planeta. Quando unificamos todas as competições oficialmente reconhecidas como título mundial, surge uma lista sólida que mistura gerações históricas e atuais. O Lance! lembra jogadores brasileiros com mais mundiais conquistados.

O reconhecimento oficial da Copa Intercontinental pela FIFA em 2017 reorganizou o cenário e colocou no mesmo patamar conquistas do Santos de Pelé, do São Paulo tricampeão e dos elencos recentes do Real Madrid. Isso permite comparar atletas de épocas diferentes com critérios equivalentes.

Entre os brasileiros, o maior campeão mundial é Marcelo, com quatro títulos. Logo atrás aparecem nomes de eras distintas, como Casemiro, Pelé, Rogério Ceni, Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão, todos bicampeões mundiais. A seguir, veja o ranking completo e o impacto de cada jogador.

Jogadores brasileiros com mais Mundiais conquistados

Marcelo — 4 Mundiais

O maior campeão mundial brasileiro por clubes:

2014

2016

2017

2022 (final disputada em fevereiro de 2023)

Todos pelo Real Madrid, integrando uma geração multicampeã. Marcelo é o único brasileiro com quatro títulos mundiais unificados.

Casemiro — 3 Mundiais

O volante conquistou três títulos pelo Real Madrid:

2017

2018

2019

Além dos Mundiais, Casemiro é o brasileiro com mais títulos de Champions League (cinco), reforçando a consistência de sua carreira internacional.

Daniel Alves — 3 Mundiais

O lateral brasileiro Dani Alves conseguiu três títulos Mundiais pelo Barcelona:

2009

2011

2015

Cafu — 3 Mundiais

O lateral revelado pelo São Paulo conquistou mais um título na Europa:

1992 pelo São Paulo

1993 pelo São Paulo

2007 pelo Milan

Brasileiros com 2 títulos conquistados

O maior ídolo da história do São Paulo também é bicampeão mundial, apesar de um título ter sido do banco de reservas: