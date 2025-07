O Real Madrid divulgou, na última semana, o balanço financeiro da temporada 2024/25 e alcançou um novo recorde: 1,18 bilhão de euros em receita recorrente (cerca de R$ 7,6 bilhões). O número impressiona por si só, mas choca ainda mais quando comparado ao cenário brasileiro.



Segundo o Relatório Convocados 25, os quatro clubes com maior receita recorrente no Brasil — Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras — somaram R$ 3,3 bilhões em 2024. Isso representa menos da metade do que arrecadou sozinho o clube merengue.

📊 Faturamento recorrente dos quatro principais clubes brasileiros:

Flamengo : R$ 1,210 bilhão

: R$ 1,210 bilhão Corinthians : R$ 852 milhões

: R$ 852 milhões São Paulo : R$ 639 milhões

: R$ 639 milhões Palmeiras: R$ 623 milhões

💰 Nem com vendas de jogadores a conta fecha

Se forem incluídas as receitas totais (com negociações de atletas), o quarteto brasileiro atinge R$ 4,26 bilhões — valor ainda distante do faturamento do Real Madrid.

Para superar os R$ 7,6 bilhões dos espanhóis, seria necessário somar a receita de 18 dos 20 clubes com os maiores faturamentos no Brasil.

⚽ Receitas recorrentes da Série A em 2024 (sem venda de jogadores):

Flamengo - R$ 1,210 bilhão

Corinthians - R$ 852 milhões

São Paulo - R$ 639 milhões

Palmeiras - R$ 623 milhões

Atlético-MG – R$ 491 mi

Botafogo* – R$ 480 mi

Fluminense – R$ 416 mi

Grêmio – R$ 407 mi

Red Bull Bragantino* – R$ 382 mi

Internacional – R$ 339 mi

Vasco – R$ 300 mi

Cruzeiro – R$ 297 mi

Athletico-PR – R$ 288 mi

Fortaleza – R$ 265 mi

Bahia – R$ 262 mi

Vitória – R$ 185 mi

Juventude – R$ 131 mi

Cuiabá – R$ 110 mi

Atlético-GO – R$ 103 mi

Criciúma – R$ 99 mi

*Valores estimados

A comparação reforça o tamanho do desafio do futebol brasileiro para competir em nível global — tanto esportiva quanto financeiramente.

