O Flamengo confirmou a contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez como reforço para a sequência da temporada. Segundo o clube, o jogador desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira (22), em voo proveniente de Madrid, com previsão de chegada às 17h45 no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem atendimento à imprensa no local.

A programação do jogador inclui exames médicos na manhã de quarta-feira (23), etapa necessária antes da oficialização do vínculo. Logo depois, Saúl se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT George Helal, onde dará continuidade aos trâmites para integrar o elenco rubro-negro.

Após a assinatura do contrato, o clube promete divulgar todos os detalhes da chegada e apresentação nas redes sociais oficiais e na FlamengoTV. O acordo entre Boto e o jogador foi selado neste domingo (20), com a definição de um contrato válido por três anos.

Quem é Saúl Ñíguez?

Saúl Ñíguez Esclápez nasceu em Elche, na Espanha, no dia 21 de novembro de 1994. Seu pai, José Antonio Ñíguez, o "Boria", também foi jogador de futebol, e passou a maior parte de sua carreira justamente no Elche CF. Na infância, Saúl chegou a vestir a camisa do rival Real Madrid nas categorias de base, mas aos 13 anos, mudou de lado para defender o vermelho e branco na capital ibérica.

Depois de alguns anos de formação em Majadahonda, o atleta fez sua estreia nos profissionais em março de 2012, ao entrar no fim do confronto com o Besiktas, pelas oitavas de final da Europa League, da qual o Atleti foi campeão meses depois. Na temporada seguinte, passou a receber mais oportunidades em jogos de menor porte, e em 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano.

Com a camisa do Rayo, Saúl fez 37 jogos e dois gols, ajudando o time a fazer uma campanha tranquila em La Liga, na 12ª colocação. Ao retornar ao Atlético, ganhou prestígio com o treinador argentino e se tornou peça indispensável do elenco no decorrer de 2014/15.

O melhor momento de Saúl no Atlético

Já na jornada seguinte, como titular, ajudou os Colchoneros a chegar à final da Champions League. Na semifinal, diante do Bayern de Munique, fez o gol mais marcante de sua carreira ao driblar quatro adversários e acertar o canto de Manuel Neuer, dando a vitória na ida por 1 a 0. Na volta, a equipe de Cholo Simeone perdeu por 2 a 1 na Alemanha, mas se classificou devido ao critério de gol fora; na final, porém, amargou o vice diante do rival Real Madrid.

Nas temporadas seguintes, a queda do brilho do Atlético foi acompanhada por uma derrocada do nível de Saúl, que de titular indiscutível, passou a ser um reserva questionado. Em 2020/21, alternando entre o 11 inicial e o banco de reservas, contribuiu com dois gols e uma assistência na campanha do título de La Liga, o último conquistado pelos Rojiblancos.

Saúl Ñíguez, que já jogou pela seleção da Espanha, vai reforçar o Flamengo (Foto: Divulgação)

Sequência da carreira

Após perder espaço no Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez foi emprestado ao Chelsea na temporada 2021/22, mas não conseguiu se firmar na Premier League, atuando apenas 23 vezes e recebendo críticas pela adaptação abaixo do esperado. De volta à Espanha, tornou-se reserva no Atleti e, na última temporada, foi cedido ao Sevilla, onde disputou 26 partidas, sofreu com lesões e contribuiu modestamente com um gol e seis assistências para ajudar o clube andaluz a escapar do rebaixamento.

Na seleção espanhola, Saúl viveu seu auge após o vice europeu, estreando em 2016 com Julen Lopetegui e sendo convocado para a Copa do Mundo de 2018, embora não tenha atuado. Ao todo, somou 19 partidas, três gols e duas assistências pela Fúria, mas não é chamado desde 2019. Recentemente, esteve próximo de se transferir para o Trabzonspor, mas desistiu do acerto por motivos familiares, decisão que abriu caminho para o avanço das negociações com o Flamengo.