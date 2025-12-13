São Paulo se aproxima de acerto com Danielzinho, do Mirassol
Jogador disputou toda a campanha do Brasileirão do Mirassol
O São Paulo se aproxima de um acordo com Danielzinho, volante do Mirassol. A negociação abraçaria os moldes que o Tricolor procura. Danielzinho tem contrato até o final do ano e, a partir daí, ficaria livre no mercado - ou seja, sem custos ao clube. A informação foi antecipada pelo jornalista Jorge Nicola.
A ideia é ter mais um reforço para meio de campo. Do lado do Mirassol, o time do interior paulista não conseguiu prorrogar o contrato do jogador.
Nesta temporada, foram 50 jogos, sem gols. Danielzinho também atuou por boa parte do Campeonato Brasileiro. Ao que tudo indica, as conversas estariam avançadas.
Danielzinho também atuou em times como Grêmio Novorizontino, Sampaio Corrêa, Oeste, Ferroviária, entre outras equipes. Natural de Andradina, no interior paulista, iniciou a carreira profissional no Atlético-MG, em 2014.
No Mirassol, esta foi sua terceira temporada, sendo o quinto jogador com mais partidas usando a camisa da equipe. Foram 145 jogos com o time, somando todos esses anos.
São Paulo também tentou zagueiro do Mirassol
O São Paulo também tentou colocou no radar Jemmes, zagueiro do Mirassol. No caso de Jemmes, segundo apurou o Lance!, nenhuma proposta foi feita e a intenção é que o defensor siga na sua atual equipe.
