Como joga Thiago Carpini, novo técnico do Fortaleza?

Após a saída de Martín Palermo, o Fortaleza anunciou Thiago Carpini como seu novo técnico. Com a missão de comandar o Tricolor na Série B, o profissional assinou um vínculo até o fim de 2026.

Carpini ganhou maior destaque na carreira em 2023, quando foi vice-campeão paulista com o Água Santa. Depois, assumiu o Juventude na Série B. O treinador tirou a equipe gaúcha da zona de rebaixamento e terminou o ano com um acesso à elite do futebol brasileiro.

Sua temporada seguinte foi no São Paulo. Apesar do título da Supercopa do Brasil de 2024, a sequência negativa nos meses seguintes derrubou o profissional do cargo. O novo clube, na mesma edição de Campeonato Brasileiro, foi o Vitória, que ocupava o Z4.

Os baianos fizeram uma boa competição e terminaram o ano em 11º lugar, com vaga na Copa Sul-Americana. A demissão de Carpini aconteceu em julho de 2025, após a eliminação para o Confiança na Copa do Nordeste.

Por fim, o retorno ao Juventude foi seu trabalho mais recente. Mesmo com as vitórias nos primeiros jogos, o clube gaúcho foi rebaixado e o treinador deixou a função.

Estilo de jogo do novo treinador do Fortaleza

O estilo de jogo de Thiago Carpini inclui uma saída de bola curta com os defensores e os volantes. A ideia é atrair o adversário e gerar mais espaços no campo de ataque, aumentando a ocorrência de boas situações ofensivas.

Assim, é essencial ter meio-campistas com qualidade no passe. Pierre é um nome que, se ficar no Fortaleza, pode ser importante para o esquema. Matheus Pereira também oferece essas características, mas não tem permanência garantida no Leão.

O treinador já jogou no 4-2-3-1, no 4-3-3 e no 4-4-2. Mesmo variando esquemas, Carpini demonstrou dificuldades para se reinventar em suas passagens no São Paulo e no Vitória. Pelo Rubro-Negro, o trabalho decaiu com o passar de 2025, representando o oposto da recuperação em 2024.

Suas ideias também abrangem a pressão alta, as triangulações e o jogo pelas laterais. Os pontas podem exercer um papel importante no ataque e também na recomposição, já que Carpini cobra intensidade nos duelos.

O primeiro jogo do Fortaleza em 2026 está marcado para o dia 11 de janeiro (domingo), contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense.