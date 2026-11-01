AO VIVO: acompanhe a partida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco
Equipes disputam neste domingo (1) o primeiro jogo da semifinal
Rio de Janeiro (RJ)•
01/11/2026 14:26
•Atualizado há 0 minutos
Ao vivo Palmeiras x Vasco
- 55' - Por fora! Arias cobra o escanteio na área, e Gustavo Gómez cabeceia para fora, acertando a rede pelo lado externo. A bola faz a curva por fora do campo, e o árbitro marca tiro de meta para o Vasco.
- 52' - Paulo Henrique erra na saída de bola no campo defensivo, e Lucas Evangelista aciona Mauricio. O meia tenta tocar para o meio, mas a defesa do Vasco consegue afastar o perigo.
- 49' - Toque de mão! Lescano recebe lançamento dentro da área, e Barboza toca na bola com a mão. Os jogadores do Vasco reclamam de pênalti, mas o árbitro Anderson Daronco manda o jogo seguir. VAR não chamou.
- 47' - Que jogada! Adson dá um belo drible em Barboza, deixa o zagueiro para trás, corta para o meio e finaliza com a perna esquerda, levando muito perigo ao gol do Palmeiras.
- 46' - BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo.
- ⬆️⬇️ - ALTERAÇÃO NO VASCO. Sai Lucas Piton, entra Cuiabano.
- APITA O ÁRBITRO! FIM DO PRIMEIRO TEMPO!
- 46' - 🟨 AMARELO! Lucas Evangelista recebe cartão amarelo após puxar Adson e interromper a saída rápida do Vasco.
- 43' - Errado, mas deu certo! Paulo Henrique cruza na área, a bola desvia em Piquerez e sobra para Lescano. O meia domina na entrada da área e finaliza em busca do canto esquerdo de Carlos Miguel, levando perigo ao gol palmeirense.
- 40' - Quase o segundo do Palmeiras! Flaco López recebe pela direita, e Léo Jardim sai do gol para tentar conter o atacante. Na tentativa de drible, a bola sobra para Giay, que cruza na área. Arias cabeceia em direção ao gol, mas Paulo Henrique salva o Vasco ao afastar a bola em cima da linha.
- 40' - Carlos Miguel dá um chutão para a frente, e Sosa tenta o desvio de cabeça, mas acaba entregando a bola para Marlon Freitas.
- 39' - Lucas Piton levanta a bola na área do Palmeiras, mas Carlos Miguel faz a defesa sem dificuldades.
- 37' - 🟨 Cartão amarelo para Lucas Piton por falta em Marlon Freitas.
- 36' - AÍ NÃO, JOGADOR - Adson faz boa jogada pela direita, invade a área, mas toca errado.
- 33' - Colidio recebe pela esquerda, corta para o meio e tenta acionar Bruno Duarte, mas a bola desvia em um jogador do Palmeiras. Lucas Piton acompanha a saída pela linha de fundo e deixa a bola sair para ganhar o escanteio.
- 29' - 🟨 AMARELOU! Saldivia recebe cartão amarelo após empurrar Arias e impedir que o jogador avance para buscar a bola na saída defensiva.
- 27' - Colidio recebe no meio-campo, dribla Murilo, mas é desarmado por Marlon Freitas.
- 25' - Robert Renan faz o lançamento para Bruno Duarte, que domina pela esquerda e cruza na área. Adson finaliza sob marcação, mas pega mal na bola, facilitando a defesa de Carlos Miguel.
- 22' - ⚽ GOL DO VERDÃO! Arias faz boa jogada, toca para Marlon Freitas, que encontra Maurício dentro da área. O meia finaliza firme e abre o placar.
- 21' - 🟨 É AMARELO PRO 22! Cartão amarelo para Lescano por acertar braço na cabeça de Lucas Evangelista.
- 20' - - Colidio recebe um pisão de Murilo e fica caído no gramado, sentindo dores.
- 18' - Arias recebe lançamento no ataque, domina bem e recua a bola. Piquerez faz o cruzamento para a área, mas Robert Renan afasta de cabeça.
- 16' - Arranca pela direita, mas toca mal para o meio a defesa corta.
- 14' - Paulo Henrique recebe a bola próximo ao meio-campo, mas é cercado por adversários e não consegue avançar no ataque.
- 12' - Palmeiras começa pressionando o Vasco.
- 10' - Pressão do Palmeiras! Arias recebe pela esquerda e toca para Piquerez, que devolve a bola ao colombiano, marcado por Lescano. Na sequência, Arias aciona Piquerez dentro da área, e o lateral finaliza. A bola desvia em Thiago Mendes e sai para escanteio.
- 9' - Aí não, Vascão! Na cobrança de falta, Colidio levanta a bola na área, e Bruno Duarte desvia de cabeça para a linha de fundo.
- 8' - Falta para o Vasco! Colidio arranca em velocidade, é puxado e Daronco dá a falta.
- 5' - Quase gol! O Palmeiras parte em velocidade desde o campo defensivo, e Murilo aciona Giay. O lateral cruza na área, Flaco López se antecipa e toca na saída de Léo Jardim com a perna esquerda, mas finaliza para fora e desperdiça a oportunidade de abrir o placar.
- 4' - Uuuuh! Mauricio faz o passe em profundidade, Flaco López vai à linha de fundo e finaliza. Léo Jardim se estica para defender no canto. Giay tenta aproveitar o rebote, mas Robert Renan afasta para escanteio.
- 3' - Lucas Evangelista troca passes com Piquerez pela esquerda, corta para o meio e sofre falta de Lescano no meio-campo.
- 2' - A bola chega à defesa do Vasco, Saldivia desvia de cabeça para trás, e Léo Jardim defende sem dificuldades para reiniciar a partida.
- 1' - Rola a bola no Nubank Parque!
- Problemas na comunicação da equipe de arbitragem atrasam o começo da partida.
Pré-jogo ao vivo
- Vai rolar a bola! Times entram em campo e se preparam para a partida.
- Escalações confirmadas!
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas ,Lucas Evangelista, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López.
VASCO: Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.
- Palmeiras x Vasco: jogo reúne Leila Pereira e Marcos Lamacchia, futuro dono da SAF cruz-maltina
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- Onde eu assisto? O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), da Getv (YouTube) e do Prime Video (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
- Clima de amizade! Torcidas confraternizam antes do jogo!
- Começa agora a nossa cobertura ao vivo do clássico!
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