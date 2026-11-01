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AO VIVO: acompanhe a partida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco

Equipes disputam neste domingo (1) o primeiro jogo da semifinal

PorPedro CobaleaVitor Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 14:26
Atualizado há 0 minutos
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Ao vivo Palmeiras x Vasco

  1. 55' - Por fora! Arias cobra o escanteio na área, e Gustavo Gómez cabeceia para fora, acertando a rede pelo lado externo. A bola faz a curva por fora do campo, e o árbitro marca tiro de meta para o Vasco.
  1. 52' - Paulo Henrique erra na saída de bola no campo defensivo, e Lucas Evangelista aciona Mauricio. O meia tenta tocar para o meio, mas a defesa do Vasco consegue afastar o perigo.
  1. 49' - Toque de mão! Lescano recebe lançamento dentro da área, e Barboza toca na bola com a mão. Os jogadores do Vasco reclamam de pênalti, mas o árbitro Anderson Daronco manda o jogo seguir. VAR não chamou.
  1. 47' - Que jogada! Adson dá um belo drible em Barboza, deixa o zagueiro para trás, corta para o meio e finaliza com a perna esquerda, levando muito perigo ao gol do Palmeiras.
  • 46' - BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo.
  • ⬆️⬇️ - ALTERAÇÃO NO VASCO. Sai Lucas Piton, entra Cuiabano.
  • APITA O ÁRBITRO! FIM DO PRIMEIRO TEMPO!
  • 46' - 🟨 AMARELO! Lucas Evangelista recebe cartão amarelo após puxar Adson e interromper a saída rápida do Vasco.
  1. 43' - Errado, mas deu certo! Paulo Henrique cruza na área, a bola desvia em Piquerez e sobra para Lescano. O meia domina na entrada da área e finaliza em busca do canto esquerdo de Carlos Miguel, levando perigo ao gol palmeirense.
  1. 40' - Quase o segundo do Palmeiras! Flaco López recebe pela direita, e Léo Jardim sai do gol para tentar conter o atacante. Na tentativa de drible, a bola sobra para Giay, que cruza na área. Arias cabeceia em direção ao gol, mas Paulo Henrique salva o Vasco ao afastar a bola em cima da linha.
  1. 40' - Carlos Miguel dá um chutão para a frente, e Sosa tenta o desvio de cabeça, mas acaba entregando a bola para Marlon Freitas.
  1. 39' - Lucas Piton levanta a bola na área do Palmeiras, mas Carlos Miguel faz a defesa sem dificuldades.
  • 37' - 🟨 Cartão amarelo para Lucas Piton por falta em Marlon Freitas.
  • 36' - AÍ NÃO, JOGADOR - Adson faz boa jogada pela direita, invade a área, mas toca errado.
  1. 33' - Colidio recebe pela esquerda, corta para o meio e tenta acionar Bruno Duarte, mas a bola desvia em um jogador do Palmeiras. Lucas Piton acompanha a saída pela linha de fundo e deixa a bola sair para ganhar o escanteio.
  1. 29' - 🟨 AMARELOU! Saldivia recebe cartão amarelo após empurrar Arias e impedir que o jogador avance para buscar a bola na saída defensiva.
  1. 27' - Colidio recebe no meio-campo, dribla Murilo, mas é desarmado por Marlon Freitas.
  1. 25' - Robert Renan faz o lançamento para Bruno Duarte, que domina pela esquerda e cruza na área. Adson finaliza sob marcação, mas pega mal na bola, facilitando a defesa de Carlos Miguel.
  • 22' - GOL DO VERDÃO! Arias faz boa jogada, toca para Marlon Freitas, que encontra Maurício dentro da área. O meia finaliza firme e abre o placar.
  • 21' - 🟨 É AMARELO PRO 22! Cartão amarelo para Lescano por acertar braço na cabeça de Lucas Evangelista.
  1. 20' - - Colidio recebe um pisão de Murilo e fica caído no gramado, sentindo dores.
  1. 18' - Arias recebe lançamento no ataque, domina bem e recua a bola. Piquerez faz o cruzamento para a área, mas Robert Renan afasta de cabeça.
  • 16' - Arranca pela direita, mas toca mal para o meio a defesa corta.
  1. 14' - Paulo Henrique recebe a bola próximo ao meio-campo, mas é cercado por adversários e não consegue avançar no ataque.
  • 12' - Palmeiras começa pressionando o Vasco.
  1. 10' - Pressão do Palmeiras! Arias recebe pela esquerda e toca para Piquerez, que devolve a bola ao colombiano, marcado por Lescano. Na sequência, Arias aciona Piquerez dentro da área, e o lateral finaliza. A bola desvia em Thiago Mendes e sai para escanteio.
  1. 9' - Aí não, Vascão! Na cobrança de falta, Colidio levanta a bola na área, e Bruno Duarte desvia de cabeça para a linha de fundo.
  1. 8' - Falta para o Vasco! Colidio arranca em velocidade, é puxado e Daronco dá a falta.
  1. 5' - Quase gol! O Palmeiras parte em velocidade desde o campo defensivo, e Murilo aciona Giay. O lateral cruza na área, Flaco López se antecipa e toca na saída de Léo Jardim com a perna esquerda, mas finaliza para fora e desperdiça a oportunidade de abrir o placar.
  • 4' - Uuuuh! Mauricio faz o passe em profundidade, Flaco López vai à linha de fundo e finaliza. Léo Jardim se estica para defender no canto. Giay tenta aproveitar o rebote, mas Robert Renan afasta para escanteio.
  • 3' - Lucas Evangelista troca passes com Piquerez pela esquerda, corta para o meio e sofre falta de Lescano no meio-campo.
  1. 2' - A bola chega à defesa do Vasco, Saldivia desvia de cabeça para trás, e Léo Jardim defende sem dificuldades para reiniciar a partida.
  1. 1' - Rola a bola no Nubank Parque!
  • Problemas na comunicação da equipe de arbitragem atrasam o começo da partida.

Pré-jogo ao vivo

  1. Vai rolar a bola! Times entram em campo e se preparam para a partida.
  • Escalações confirmadas!

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas ,Lucas Evangelista, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López.

VASCO: Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.

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Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam pela Copa do Brasil (Foto: Arte Lance!)

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  • Onde eu assisto? O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), da Getv (YouTube) e do Prime Video (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
  • Clima de amizade! Torcidas confraternizam antes do jogo!
Torcidas Vasco e Palmeiras
Torcidas de Vasco e Palmeiras confraternizam antes da partida (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
  • Começa agora a nossa cobertura ao vivo do clássico!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

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