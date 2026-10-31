Pouco mais de dois meses depois de sofrer uma goleada por 4 a 1 para o Palmeiras no Nubank Parque, o Vasco volta ao estádio neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), para o primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil. Desde aquele encontro pelo Brasileirão, o time de Pedro Emanuel passou por mudanças importantes e aposta no entrosamento para buscar um resultado que o deixe em boas condições para decidir a vaga em casa.

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Apesar do placar elástico, o Vasco fez um primeiro tempo equilibrado contra o Palmeiras. As duas equipes tiveram oportunidades, mas foram para o intervalo sem gols. O cenário mudou nos dez primeiros minutos da etapa final, quando Flaco López, Mauricio e Vitor Roque aproveitaram um apagão defensivo do Cruz-Maltino para abrir três gols de vantagem. Flaco ainda marcou mais uma vez na reta final, enquanto Colidio descontou para os visitantes.

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Desde então, porém, o Vasco ganhou novas peças, consolidou uma formação e evoluiu na organização coletiva. A principal diferença para o confronto deste domingo está no entrosamento de uma equipe que ainda recebia reforços na ocasião e agora conta com funções mais definidas em diferentes setores.

Defesa ganha nova formação

Naquele confronto, o Vasco ainda buscava consolidar o sistema defensivo. Carlos Cuesta começou a lidar com uma lesão e perdeu espaço para Saldivia, que se manteve ao lado de Robert Renan na zaga. Com Santiago Sosa atuando como líbero entre os dois defensores, Pedro Emanuel encontrou uma formação que deu mais consistência ao setor.

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A evolução defensiva, no entanto, não elimina os problemas recentes. O Cruz-Maltino sofreu gols importantes nas últimas semanas e precisará recuperar a solidez para conter o ataque palmeirense, especialmente fora de casa. Segurar o ataque do Palmeiras vai ser o principal desafio do Gigante da Colina para conquistar um bom resultado em São Paulo.

Sosa disputa a bola com Valencia no triunfo do Vasco sobre o Boca (Foto:Luis ROBAYO / AFP)

Lescano amplia as opções no meio-campo

Outra mudança importante está no meio-campo. Contratado logo nas semanas seguintes, Alan Lescano assumiu a função de terceiro homem do setor e acrescentou criatividade à equipe. O argentino já marcou três gols desde que chegou ao Vasco e passou a ter papel importante na construção das jogadas ofensivas.

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A presença do meia também oferece mais alternativas para o time avançar com a bola e aproximar os jogadores de ataque. Diante de um adversário que costuma pressionar e explorar os espaços, a capacidade de construir jogadas será importante para o Vasco evitar que a equipe fique restrita à marcação.

Lescano, jogador do Vasco, durante partida contra o Coritiba no Estádio São Januário, pelo Campeonato Brasileiro de 2026 (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Ataque tem novas referências

No setor ofensivo, Colidio, que começou no banco de reservas por não estar 100% fisicamente, tornou-se uma das peças mais importantes do ataque. Recém-chegado na derrota por 4 a 1, o argentino entrou durante a partida e marcou o gol vascaíno.

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Bruno Duarte, contratado posteriormente, também conquistou espaço e assumiu a função de centroavante, antes ocupada por David. No encontro pelo Brasileirão, o ataque começou com Andrés Gómez, Adson e David, que atuou centralizado.

Colídio celebra seu gol nos 5 a 0 do Vasco sobre o Coritiba (Foto:Matheus Lima/ Vasco)

Pedro Emanuel preserva titulares para a semifinal

A preparação para o reencontro também passou pelo clássico contra o Flamengo, na última quinta-feira (29). De olho na semifinal, Pedro Emanuel optou por poupar boa parte dos titulares, em uma tentativa de preservar o elenco para a sequência decisiva da temporada.

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A estratégia reflete a importância do confronto com o Palmeiras. Além de buscar uma vaga na final da Copa do Brasil, o Vasco quer construir um resultado que permita decidir a classificação em São Januário, diante de sua torcida, no próximo fim de semana.

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Mais entrosado e com mudanças importantes em relação ao time que sofreu a goleada no Brasileirão, o Cruz-Maltino chega à semifinal com uma nova configuração. A evolução coletiva será colocada à prova novamente diante do Palmeiras, agora em um confronto eliminatório que vale um lugar na decisão.

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