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Com surpresa na lateral, Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras; veja a escalação

Pedro Emanuel promove mudança na defesa para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 15:16
Atualizado há 1 hora
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O técnico Pedro Emanuel aplaude o Vasco na derrota para o Boca
Pedro Emanuel, técnico do Vasco, na derrota para o Boca Juniors pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Pedro Emanuel promoveu uma mudança na lateral esquerda, com Lucas Piton entre os titulares na vaga de Cuiabano.

➡️ Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações

No ataque, Adson também aparece entre os titulares. O atacante substitui Andrés Gómez, que está lesionado e desfalca a equipe no confronto contra o Palmeiras.

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Adson comemora gol marcado em Boca x Vasco
Adson comemora gol marcado em Boca x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Por outro lado, Paulo Henrique, que foi preservado nas últimas duas partidas por conta de uma pancada no abdômen, retorna ao time titular.

Com as mudanças, o Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.

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