Com surpresa na lateral, Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras; veja a escalação

O Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Pedro Emanuel promoveu uma mudança na lateral esquerda, com Lucas Piton entre os titulares na vaga de Cuiabano.

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No ataque, Adson também aparece entre os titulares. O atacante substitui Andrés Gómez, que está lesionado e desfalca a equipe no confronto contra o Palmeiras.

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Adson comemora gol marcado em Boca x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Por outro lado, Paulo Henrique, que foi preservado nas últimas duas partidas por conta de uma pancada no abdômen, retorna ao time titular.

Com as mudanças, o Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.