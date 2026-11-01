Com surpresa na lateral, Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras; veja a escalação
Pedro Emanuel promove mudança na defesa para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil
O Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Pedro Emanuel promoveu uma mudança na lateral esquerda, com Lucas Piton entre os titulares na vaga de Cuiabano.
➡️ Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações
No ataque, Adson também aparece entre os titulares. O atacante substitui Andrés Gómez, que está lesionado e desfalca a equipe no confronto contra o Palmeiras.
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Por outro lado, Paulo Henrique, que foi preservado nas últimas duas partidas por conta de uma pancada no abdômen, retorna ao time titular.
Com as mudanças, o Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.
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