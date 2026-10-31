O Vasco inicia neste domingo (1º) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. O primeiro confronto contra o Palmeiras será às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, e exigirá atenção redobrada do Cruz-Maltino. Diante de um adversário que costuma impor seu ritmo quando joga em casa, a equipe de Pedro Emanuel precisará aliar consistência defensiva, eficiência nas transições e personalidade para construir um resultado positivo.

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Defesa precisa suportar a pressão do Palmeiras

O primeiro passo, e talvez o mais importante, é montar um sistema defensivo sólido. Existe a possibilidade de o Palmeiras adotar uma formação mais ofensiva, com Vitor Roque na vaga de um dos meio-campistas, como Lucas Evangelista ou Marlon Freitas. Nesse cenário, o Vasco precisará estar preparado para suportar a pressão e evitar que o adversário encontre espaços na entrada da área.

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O trio defensivo formado por Saldivia, Robert Renan e Sosa terá papel fundamental. Além de manter a organização diante das investidas do Alviverde, os jogadores precisarão ter atenção especial às bolas aéreas, recurso que pode ser decisivo em um confronto desse porte.

Sosa disputa a bola com Valencia no triunfo do Vasco sobre o Boca (Foto:Luis ROBAYO / AFP)

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Outro ponto de alerta é Flaco López. O centroavante argentino tem um histórico especialmente positivo contra o Vasco, que é a maior vítima de sua carreira. São seis gols em oito partidas diante do Cruz-Maltino. Para efeito de comparação, o São Paulo, segundo clube que mais sofreu gols do atacante, foi vazado cinco vezes em 16 confrontos.

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Transição rápida pode ser o caminho para surpreender

Defender-se bem, porém, não será suficiente. Para sair do Nubank Parque com um resultado favorável, o Vasco também precisará aproveitar as oportunidades de contra-atacar. A transição ofensiva foi um dos pontos de dificuldade da equipe ao longo da temporada, e a semifinal representa uma oportunidade para mostrar evolução nesse fundamento.

Nesse contexto, Alan Lescano terá uma função importante. Ao recuperar a posse, o meio-campista precisará identificar rapidamente os espaços e buscar passes verticais para acelerar as jogadas e colocar os atacantes em condições de finalizar.

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Os pontas também terão papel decisivo. Colidio, por exemplo, tem como uma de suas características atacar as costas da defesa adversária. Diante de um sólido sistema defensivo palmeirense, mas que pode apresentar espaços e dificuldade de acompanhar na corrida quando avança suas linhas, explorar a profundidade será uma das possibilidades para o Cruz-Maltino ameaçar o gol de Carlos Miguel.

Colídio celebra seu gol nos 5 a 0 do Vasco sobre o Coritiba (Foto:Matheus Lima/ Vasco)

A eficiência será determinante. Em um jogo no qual o Palmeiras pode ter mais posse de bola e volume ofensivo, o Vasco precisará transformar as oportunidades que surgirem em gol.

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Postura do time será fundamental para o Vasco

Além dos aspectos táticos, o comportamento da equipe durante a partida pode fazer a diferença. O Vasco precisará demonstrar personalidade para lidar com a pressão de jogar fora de casa e evitar que o contexto do confronto interfira em seu desempenho.

A lembrança da eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã, serve como alerta. Naquela ocasião, o Cruz-Maltino não conseguiu sustentar a vantagem de um gol construída na partida de ida e acabou eliminado após a derrota por 3 a 1 no jogo de volta.

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Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Contra o Palmeiras, será necessário manter a concentração mesmo nos momentos de maior pressão, sem abrir mão da organização quando estiver sem a bola, nem se precipitar ao buscar o ataque. A equipe também precisará reagir bem a eventuais adversidades, como sofrer um gol no começo da partida ou passar longos períodos sem conseguir avançar.

O primeiro jogo da semifinal não define a classificação, mas pode determinar o cenário para a partida de volta, em São Januário. Por isso, sair de São Paulo com um resultado que mantenha o Vasco em condições de decidir a vaga diante de sua torcida é o objetivo.

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