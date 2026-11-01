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Entenda por que lesão de Memphis demanda cuidado e maior tempo de recuperação

Atleta não atua desde 11 de outubro e vem sendo desfalque no Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
01/11/2026 14:30
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Memphis Depay, jogador, em camisa branca com patrocínio Shopee, em campo durante partida de futebol.
Memphis Depay vive expectativa de retornar aos jogos do Corinthians (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, segue em processo de recuperação de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita. O camisa 10 desfalcou a equipe nos confrontos contra Vitória, Vasco e Mirassol, tendo atuado pela última vez no clássico diante do Palmeiras, fora de casa.

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Em entrevista coletiva, o técnico Clarence Seedorf afirmou que espera contar com o neerlandês no clássico contra o São Paulo, marcado para a próxima quarta-feira (4). No entanto, o treinador ressaltou a necessidade de cautela no processo de recuperação do atacante.

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— Situações musculares, não podemos ir mais rápido do que ele sente que pode ir. Ele é explosivo, precisava de um trabalho diferente, ele sentiu um pouco nessa transição. Está focado para voltar e ajudar o time — comentou o técnico.

De acordo com Joanilson Jacobs, fisioterapeuta e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), a preocupação do treinador é correta, já que a região afetada é constantemente exigida durante os movimentos de explosão, aceleração e mudança de velocidade, características fundamentais para o desempenho do atleta.

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— O edema muscular é um acúmulo de líquido no tecido muscular. No caso do Memphis, ele foi identificado no bíceps femoral, um dos músculos do grupo dos isquiotibiais que fica na parte posterior da coxa. Essa musculatura é muito exigida no futebol, principalmente durante as corridas em alta velocidade, nas acelerações e nas desacelerações — explica Joanilson Jacobs.

Memphis, atleta, com faixa preta, casaco vinho com detalhes rosa e emblema de time no peito, durante treino.
Memphis Depay realizou atividades no gramado durante recuperação de lesão muscular no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

História de Memphis Depay

O histórico recente de problemas físicos é outro fator que reforça a necessidade de cautela. Esta é a terceira vez no ano que Memphis precisa se afastar das atividades. Em janeiro, o jogador passou 25 dias realizando um trabalho de reequilíbrio físico e, posteriormente, ficou cerca de dois meses fora dos gramados devido a uma lesão muscular na região anterior da coxa direita.

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De acordo com o fisioterapeuta, um dos principais desafios nesse processo é garantir que o atleta esteja preparado não apenas para voltar a correr, mas também para suportar a intensidade de uma partida oficial.

O profissional explica que a capacidade de realizar atividades leves, como trotes e exercícios controlados, não significa necessariamente que a musculatura esteja pronta para responder às exigências de um jogo de futebol, que envolve arrancadas, mudanças bruscas de direção e esforços repetidos.

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— O retorno aos treinos e aos jogos depende da avaliação da equipe, considerando os sintomas, força, respostas às cargas e capacidade de executar essas ações em alta intensidade — completa.

O especialista também pontua que, mesmo após receber liberação para atuar, o atacante poderá precisar de um controle específico de sua participação nas partidas. A medida, segundo ele, permite acompanhar a resposta do organismo ao esforço competitivo e avaliar a necessidade de aumentar gradualmente o tempo em campo, já que a preocupação não se limita à disponibilidade imediata do jogador, mas também à capacidade de manter uma sequência de jogos sem novos afastamentos.

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— O atleta precisa recuperar principalmente a capacidade de sustentar os esforços da partida e também da recuperação entre os jogos. Dependendo da avaliação, ele pode começar com menos minutos e aumentar essa participação gradualmente, mas não existe uma progressão única, ela depende da condição do jogador, da resposta aos esforços e da sequência de jogos — finaliza Joanilson.

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