Confira calendário completo da F1 2026 com 24 corridas

Temporada com novo regulamento começa em março

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/01/2026
17:04
Lando Norris durante primeiro treino livre do GP de Interlagos na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
O ano de 2026 está começando e a Fórmula 1 (F1) chega renovada em sua 76ª temporada. A principal categoria do automobilismo mundial terá um novo regulamento para a temporada que se inicia no próximo dia 6 de março, com o Grande Prêmio da Austrália. O Lance! traz o calendário completo das etapas.

A pré-temporada de 2026 da F1 começa com as sessões de testes. Elas estão marcadas para os dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de fevereiro, no Circuito Internacional do Bahrein. A temporada terá 24 etapas e seis corridas sprints. O GP Brasil está marcado para os dias 6, 7 e 8 de novembro. Confira o calendário completo abaixo:

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

Autódromo de Interlagos, palco da F1 no Brasil (Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo)
Autódromo de Interlagos, palco da F1 no Brasil (Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo)

O Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.

