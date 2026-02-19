Anselmi exalta entrega do Botafogo na altitude de Potosí: 'Não é facil'

A derrota para o Nacional Potosí pela ida da segunda fase da Libertadores, na noite da última quarta-feira (18), foi a sexta consecutiva do Botafogo. O tropeço na altitude de cerca de 4 mil puniu a equipe, que exagerou nas chances claras desperdiçadas no Estádio Victor Ugarte. O técnico Martín Anselmi destacou as dificuldades do jogo e o desempenho do elenco apesar do revés.

— Erramos situações claras no primeiro tempo, algumas no segundo. Se me conformo com algo, é com a entrega, energia e atitude. Não é fácil jogar aqui. É um dos três estádios mais altos do mundo. Viajamos ontem para a Bolívia e hoje por três horas e meia de carro. Me conformo pela entrega, com o resultado não. Poderíamos ter empatado ou vencido a partida se tivéssemos saído na frente no primeiro tempo — disse Martín Anselmi.

Com o resultado, o Glorioso precisará vencer por pelo menos dois gols no Estádio Nilton Santos, na próxima quarta-feira (25), para avançar e enfrentar Barcelona-EQU ou Argentinos Juniors. O favoritismo existe e o comportamento em casa, na visão do técnico, será muito diferente.

— A série está aberta. Ainda é preciso jogar 90 minutos. Em casa, a história obviamente será diferente. (…) Não estou feliz com o resultado. É a terceira vez que falo isso. Repito, saíram muitas coisas como esperávamos na partida, que teríamos que ser inteligentes, dominar a bola e contra-atacar rápido. Sei o que é jogar na altitude, mas não em Potosí. Sei o que é ser mandante, e sei como é sofrido enfrentar times na altitude. É felicitar meus jogadores por estarem inteiros esse tempo todo e por terem criado oportunidades para poder fazer gol.

Botafogo luta por vaga na fase de grupos da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Próximo compromisso do Botafogo

O Botafogo volta a campo no sábado (21), contra o Boavista, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca, às 21h (de Brasília). A tendência é de time alternativo para preservar os principais jogadores de olho na decisão com o Nacional Potosí, na próxima quarta, jogando em casa.