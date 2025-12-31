menu hamburguer
Cofres abertos: veja as 10 maiores contratações do futebol brasileiro em 2025

Palmeiras lidera a lista

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras Foto Cesar GrecoPalmeirasby Canon
imagem cameraVitor Roque, centroavante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)
O futebol brasileiro viveu em 2025 um de seus anos mais agressivos no mercado da bola. Clubes da Série A investiram cifras milionárias para repatriar atletas que estavam no exterior ou fechar negócios de alto impacto entre rivais nacionais. Flamengo, Palmeiras e Botafogo lideraram os gastos, com negociações que quebraram recordes internos e elevaram o patamar financeiro do futebol nacional. O Santos é o único time que foge do trio.

➡️ Cofre cheio: veja as dez maiores rendas do futebol brasileiro em 2025

O Lance! lista abaixo as dez maiores contratações mais caras do futebol brasileiro em 2025, com valores fixos divulgados e impacto esportivo de cada reforço.

Palmeiras lidera o ranking e domina o Top 10

O Palmeiras aparece quatro vezes na lista e é responsável pela contratação mais cara do ano. Já Flamengo e Botafogo dividem protagonismo em negociações acima dos 12 milhões de euros.

As 10 maiores contratações do futebol brasileiro em 2025

1️⃣ Vitor Roque
Barcelona (ESP) - Palmeiras
💰 € 25,5 milhões (pode chegar a € 27M em bônus)

2️⃣ Samuel Lino
Atlético de Madrid (ESP) - Flamengo
💰 € 22 milhões

3️⃣ Danilo
Nottingham Forest (ING) - Botafogo
💰 € 22 milhões

4️⃣ Paulinho
Atlético-MG - Palmeiras
💰 € 18 milhões + dois jogadores

5️⃣ Jair
Santos - Botafogo
💰 € 14 milhões

6️⃣ Ramón Sosa
Nottingham Forest (ING) - Palmeiras
💰 € 12,5 milhões

7️⃣ Jorge Carrascal
Dínamo Moscou (RUS) - Flamengo
💰 € 12 milhões

8️⃣ Arthur Cabral
Benfica (POR) - Botafogo
💰 € 12 milhões

9️⃣ Facundo Torres
Orlando City (EUA) - Palmeiras
💰 US$ 12 milhões

🔟 Benjamín Rollheiser
Benfica (POR) - Santos
💰 € 11 milhões

Mercado em evolução

Os números reforçam a mudança de patamar do futebol brasileiro, que em 2025 voltou a competir financeiramente por atletas que estavam no radar do mercado europeu.

