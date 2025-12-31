Cofres abertos: veja as 10 maiores contratações do futebol brasileiro em 2025

Conteúdo Especial

O futebol brasileiro viveu em 2025 um de seus anos mais agressivos no mercado da bola. Clubes da Série A investiram cifras milionárias para repatriar atletas que estavam no exterior ou fechar negócios de alto impacto entre rivais nacionais. Flamengo, Palmeiras e Botafogo lideraram os gastos, com negociações que quebraram recordes internos e elevaram o patamar financeiro do futebol nacional. O Santos é o único time que foge do trio.

O Lance! lista abaixo as dez maiores contratações mais caras do futebol brasileiro em 2025, com valores fixos divulgados e impacto esportivo de cada reforço.

Palmeiras lidera o ranking e domina o Top 10

O Palmeiras aparece quatro vezes na lista e é responsável pela contratação mais cara do ano. Já Flamengo e Botafogo dividem protagonismo em negociações acima dos 12 milhões de euros.

As 10 maiores contratações do futebol brasileiro em 2025

1️⃣ Vitor Roque

Barcelona (ESP) - Palmeiras

💰 € 25,5 milhões (pode chegar a € 27M em bônus)

2️⃣ Samuel Lino

Atlético de Madrid (ESP) - Flamengo

💰 € 22 milhões

3️⃣ Danilo

Nottingham Forest (ING) - Botafogo

💰 € 22 milhões

4️⃣ Paulinho

Atlético-MG - Palmeiras

💰 € 18 milhões + dois jogadores

5️⃣ Jair

Santos - Botafogo

💰 € 14 milhões

6️⃣ Ramón Sosa

Nottingham Forest (ING) - Palmeiras

💰 € 12,5 milhões

7️⃣ Jorge Carrascal

Dínamo Moscou (RUS) - Flamengo

💰 € 12 milhões

8️⃣ Arthur Cabral

Benfica (POR) - Botafogo

💰 € 12 milhões

9️⃣ Facundo Torres

Orlando City (EUA) - Palmeiras

💰 US$ 12 milhões

🔟 Benjamín Rollheiser

Benfica (POR) - Santos

💰 € 11 milhões

Mercado em evolução

Os números reforçam a mudança de patamar do futebol brasileiro, que em 2025 voltou a competir financeiramente por atletas que estavam no radar do mercado europeu.