Cofres abertos: veja as 10 maiores contratações do futebol brasileiro em 2025
Palmeiras lidera a lista
O futebol brasileiro viveu em 2025 um de seus anos mais agressivos no mercado da bola. Clubes da Série A investiram cifras milionárias para repatriar atletas que estavam no exterior ou fechar negócios de alto impacto entre rivais nacionais. Flamengo, Palmeiras e Botafogo lideraram os gastos, com negociações que quebraram recordes internos e elevaram o patamar financeiro do futebol nacional. O Santos é o único time que foge do trio.
O Lance! lista abaixo as dez maiores contratações mais caras do futebol brasileiro em 2025, com valores fixos divulgados e impacto esportivo de cada reforço.
Palmeiras lidera o ranking e domina o Top 10
O Palmeiras aparece quatro vezes na lista e é responsável pela contratação mais cara do ano. Já Flamengo e Botafogo dividem protagonismo em negociações acima dos 12 milhões de euros.
As 10 maiores contratações do futebol brasileiro em 2025
1️⃣ Vitor Roque
Barcelona (ESP) - Palmeiras
💰 € 25,5 milhões (pode chegar a € 27M em bônus)
2️⃣ Samuel Lino
Atlético de Madrid (ESP) - Flamengo
💰 € 22 milhões
3️⃣ Danilo
Nottingham Forest (ING) - Botafogo
💰 € 22 milhões
4️⃣ Paulinho
Atlético-MG - Palmeiras
💰 € 18 milhões + dois jogadores
5️⃣ Jair
Santos - Botafogo
💰 € 14 milhões
6️⃣ Ramón Sosa
Nottingham Forest (ING) - Palmeiras
💰 € 12,5 milhões
7️⃣ Jorge Carrascal
Dínamo Moscou (RUS) - Flamengo
💰 € 12 milhões
8️⃣ Arthur Cabral
Benfica (POR) - Botafogo
💰 € 12 milhões
9️⃣ Facundo Torres
Orlando City (EUA) - Palmeiras
💰 US$ 12 milhões
🔟 Benjamín Rollheiser
Benfica (POR) - Santos
💰 € 11 milhões
Mercado em evolução
Os números reforçam a mudança de patamar do futebol brasileiro, que em 2025 voltou a competir financeiramente por atletas que estavam no radar do mercado europeu.
