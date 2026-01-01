João Fonseca estreia no ATP de Brisbane; veja calendário de 2026

Os fãs de tênis logo poderão matar a saudade de ver o fenômeno João Fonseca em quadra. Com agenda divulgada até março de 2026, o brasileiro estreia na temporada nesta segunda-feira (5), quando iniciará a disputa do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. Nos três primeiros meses do ano, oito torneios estão previstos no calendário do tenista.

Ainda sem adversário definido para a estreia, Fonseca inicia o caminho em Brisbane e segue na Austrália em janeiro para mais dois torneios em quadra dura: o ATP 250 de Adelaide, a partir do dia 12, e o Australian Open, a partir do dia 18.

Em fevereiro, está prevista uma passagem pelo Canadá para a disputa da Copa Davis, seguida do ATP 250 e Buenos Aires e do ATP 500 do Rio de Janeiro, em casa. Em março, João viaja aos Estados Unidos, onde disputará o Masters 1000 de Indian Wells e Miami.

Brasileiro viveu temporada histórica em 2025 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Fonseca tem queda no ranking antes de estreia

Antes de estrear na temporada 2026, o brasileiro João Fonseca perdeu cinco posições no ranking da ATP e agora aparece na 29ª colocação com 1635 pontos. A primeira lista do ano será divulgada oficialmente nesta segunda-feira (5), mas a atualização já aparece no Live Rankings da ATP.

Apenas a partir do ATP de Brisbane ele poderá defender os pontos conquistados com o título do Challenger 125 de Camberra, em janeiro do ano passado. Caso alcance a final do torneio na Austrália, o brasileiro somará 165 pontos, o suficiente para cobrir os 125 subtraídos.

Próximos torneios de João Fonseca em 2026

Janeiro

5/1 - ATP 250 de Brisbane, Austrália (quadra dura)

12/1 - ATP 250 de Adelaide, Austrália (quadra dura)

18/1 - Australian Open (quadra dura)

Fevereiro

6/2 - Copa Davis, Canadá (quadra dura indoor)

9/2 - ATP 250 de Buenos Aires, Argentina (saibro)

16/2 - ATP 500 Rio de Janeiro, Brasil (saibro)

Março

4/3 - Masters 1000 de Indian Wells, Estados Unidos (quadra dura)

18/3 - Masters 1000 de Miami, Estados Unidos (quadra dura)

