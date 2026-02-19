Montoro lamenta chance perdida em derrota do Botafogo em Potosí: 'Chateado'

O meia Álvaro Montoro não ficou satisfeito com a chance desperdiçada na derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Nacional Potosí nesta quarta-feira (18), no Estadio Víctor Agustín Ugarte, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores da América. O jogador afirmou que poderia ter ajudado a equipe com um gol e destacou as dificuldades impostas pela altitude de cerca de 4 mil metros.

— Sabemos que ainda falta a volta, falta mais um jogo. Esperamos que seja a nosso favor e em outras condições. Jogar aqui é muito difícil, nós sabemos disso, e todos os times também sabem. Estamos em uma altitude que não nos permite fazer o nosso jogo. Mesmo assim, eu acho que, dentro do possível, impusemos nosso ritmo e criamos situações. Eu tive uma que acabou escapando. Fico muito chateado, porque poderia ter ajudado a equipe com aquele gol. Mas agora é seguir melhorando. Tentei dar o meu melhor, aguentei até o fim, até onde pude. E no jogo da volta vamos fazer o mesmo, assim como todo o time fez hoje — disse o jovem em entrevista à Conmebol.

Montoro também comentou o impacto físico da altitude e a dificuldade para manter intensidade ao longo da partida. O argentino aproveitou para agradecer a presença de torcedores alvinegros no estádio.

— É óbvio que sentimos na parte física, principalmente pela altitude. Isso pesa. Normalmente, as substituições são usadas para mudar o jogo. Mas, quando você entra, até pegar ritmo, já está ofegante, sem conseguir ajudar tanto a equipe, e isso é compreensível. Tentamos dar o nosso melhor. O resultado poderia ter vindo, e por isso saímos com muito irritados, porque sentimos que estava ali, muito perto. Mas, em casa, vamos tentar reverter, buscar um resultado positivo, porque é o que merecemos e é para isso que treinamos. Queria agradecer à torcida do Botafogo que veio, que fez um grande esforço para estar aqui. Só temos a agradecer, porque eles nos apoiam sempre — concluiu o meia.

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos. O Botafogo precisa vencer para avançar à fase seguinte do torneio.

Álvaro Montoro em ação pelo Botafogo contra o Nacional Potosí pela Libertadores (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

