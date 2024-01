🐺 NOVA FUNÇÃO, VELHOS TEMPOS

Em 2001, como técnico do Flamengo, o Velho Lobo teve a oportunidade de reviver um momento que desfrutou como jogador. O tri carioca do Rubro-Negro na década de 50 viria a se repetir pela quarta vez entre o fim do segundo e o começo do terceiro milênio. Zagallo foi o técnico do time que venceu a final contra o Vasco, com direito à famosa cobrança de falta do sérvio Petkovic, aos 43 minutos do segundo tempo, para garantir o triunfo flamenguista.