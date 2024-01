Logo após a divulgação da morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos, nesta sexta-feira (5), vários internautas foram às redes sociais para prestar homenagens ao Velho Lobo, que fez história na Seleção Brasileira e no futebol carioca. No Rio de Janeiro, Zagallo foi técnico dos quatro grandes times do estado, conquistando títulos por onde passou.