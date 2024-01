Apesar do fim de sua primeira passagem no comando da Seleção, Zagallo seguiu sua carreira como técnico, e com êxito. Seu currículo traz as conquistas dos Cariocas em 1971 com o Fluminense e em 1972 com o Flamengo, além de um título saudita com o Al Hilal. O "Velho Lobo" ainda treinou as seleções do Kuwait e Emirados Árabes, Botafogo (por duas vezes), Vasco (por duas vezes) e Bangu.