O Botafogo venceu o Rio Claro, de virada, por 2 x 1, pela segunda rodada do grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi realizada nesta noite de sexta-feira (5), no Estádio do Lanchão, em Franca, e contou com os gols de Marcos Paulista para o time de São Paulo, e João Guilherme e Vargas para o Glorioso.