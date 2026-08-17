Yan Diomande estreia no Real Madrid e mostra cartão de visitas a Mourinho
Yan Diomande estreia no Real Madrid em amistoso contra o Schalke 04
A torcida merengue finalmente pôde ver em ação a contratação mais cara da história do Real Madrid. O atacante marfinense Yan Diomande, adquirido por 125 milhões de euros, cerca de R$ 753 milhões, (valor que pode atingir 140 milhões com metas produtivas, R$ 843 milhões, aproximadamente), fez seus primeiros minutos com a camisa branca durante a vitória por 3 a 0 no amistoso contra o Schalke 04. O jovem de 19 anos entrou no segundo tempo e atuou por meia hora na ponta direita, ocupando o lugar de Brahim Díaz no esquema 4-2-3-1 montado por José Mourinho.
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A presença de Diomande no confronto chegou a ser dúvida até o apito inicial. O jogador recém-chegado do RB Leipzig vinha recuperando a forma física ideal após enfrentar uma enfermidade que interrompeu sua rotina normal de treinamentos na Alemanha. Após não participar do aquecimento durante o intervalo junto com o restante dos reservas, o atacante foi acionado por Mourinho aos 15 minutos da etapa complementar para fazer sua primeira apresentação.
Embora tenha sido contratado com a expectativa de ser um desequilibrador no um contra um pela ponta direita, o marfinense se destacou de imediato pela entrega sem a bola. Em apenas 30 minutos no gramado, Diomande registrou cinco recuperações de posse no campo defensivo, venceu quatro de seis duelos individuais disputados e manteve 100% de aproveitamento na distribuição de jogo, acertando todos os nove passes que tentou.
O grande momento ofensivo do atacante ocorreu após recuperar uma bola no setor intermediário e acionar Vini Jr. em velocidade, em jogada que deixou o brasileiro cara a cara com o goleiro Loris Karius. A expectativa da comissão técnica é intensificar o ritmo do atleta nos treinos ao longo da semana para que ele esteja em melhores condições físicas para sua provável estreia oficial, agendada para o próximo sábado, dia 22 de agosto, diante do Espanyol.
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