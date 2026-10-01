Zidane se pronuncia sobre cabeçada em Materazzi antes de França x Itália
Treinador reencontra a Azzurra após 20 anos da derrota na Copa do Mundo
Técnico da França, Zidane se pronunciou sobre a famosa cabeçada em Materazzi que causou a expulsão do meia da final da Copa do Mundo de 2006. Em coletiva, o treinador foi muito questionado sobre o reencontro com a Azzurra e voltou a comentar sobre uma das polêmicas mais famosas do futebol.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
- Essas coisas acontecem na carreira. Não me orgulho do que fiz. Faz parte da carreira. Na vida, fazemos coisas ruins. Agora estamos no presente, e é nisso que estou me concentrando agora. Não falei com ele (questionado sobre uma conversa com Materazzi após o jogo).
Nesta sexta-feira (2), a França recebe a Itália em jogo válido pela 3ª rodada da Nations League, e o jogo marca o reencontro entre Zidane diante da Azzurra. O treinador comentou sobre a expectativa para a partida e a frustração do passado.
- 2006 foi um ano muito difícil para mim. Acredito no que faço e nas coisas positivas da vida. Estou pronto para voltar e treinar a seleção francesa. Estou ansioso para dar tudo de mim por esta equipe e pelos meus jogadores. É esquisito vê-los fora de grandes competições. Preciso saber o que realmente está acontecendo para dar uma opinião. A Itália é uma equipe capaz de coisas incríveis. Será uma partida difícil.
Em seu início de passagem pela seleção francesa, Zidane está com 100% de aproveitamento após as vitórias por 1 a 0 sobre Turquia e Bélgica. A bicampeã mundial ocupa a liderança de sua chave em busca de uma vaga no mata-mata da Nations League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Estafe de astro detona departamento médico do Real MadridHá 1 minuto
Futebol Internacional
Cria do Vasco renova no exterior e projeta grande temporadaHá 26 minutos
Futebol Internacional
Caso Manchester City: entenda o impacto do veredito no clube inglêsHá 1 hora
Futebol Internacional
Real Madrid envia documento com 50 mil páginas à Uefa em caso NegreiraHá 3 horas
Futebol Internacional
Contrato renovado e demissão: técnico deixa seleção após sete jogosHá 3 horas
Futebol Internacional
Clubes ingleses debatem punição ao Manchester City, mas descartam medida extremaHá 3 horas
Mais LANCE!