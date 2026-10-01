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Zidane se pronuncia sobre cabeçada em Materazzi antes de França x Itália

Treinador reencontra a Azzurra após 20 anos da derrota na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 13:21
Atualizado há 1 hora
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Zidane em coletiva como treinador da França antes do jogo contra a Itália, pela Nations League
Zidane em coletiva como treinador da França antes do jogo contra a Itália, pela Nations League (Foto: Franck Fife/AFP)

Técnico da França, Zidane se pronunciou sobre a famosa cabeçada em Materazzi que causou a expulsão do meia da final da Copa do Mundo de 2006. Em coletiva, o treinador foi muito questionado sobre o reencontro com a Azzurra e voltou a comentar sobre uma das polêmicas mais famosas do futebol.

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- Essas coisas acontecem na carreira. Não me orgulho do que fiz. Faz parte da carreira. Na vida, fazemos coisas ruins. Agora estamos no presente, e é nisso que estou me concentrando agora. Não falei com ele (questionado sobre uma conversa com Materazzi após o jogo).

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Nesta sexta-feira (2), a França recebe a Itália em jogo válido pela 3ª rodada da Nations League, e o jogo marca o reencontro entre Zidane diante da Azzurra. O treinador comentou sobre a expectativa para a partida e a frustração do passado.

- 2006 foi um ano muito difícil para mim. Acredito no que faço e nas coisas positivas da vida. Estou pronto para voltar e treinar a seleção francesa. Estou ansioso para dar tudo de mim por esta equipe e pelos meus jogadores. É esquisito vê-los fora de grandes competições. Preciso saber o que realmente está acontecendo para dar uma opinião. A Itália é uma equipe capaz de coisas incríveis. Será uma partida difícil.

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Em seu início de passagem pela seleção francesa, Zidane está com 100% de aproveitamento após as vitórias por 1 a 0 sobre Turquia e Bélgica. A bicampeã mundial ocupa a liderança de sua chave em busca de uma vaga no mata-mata da Nations League.

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Zidane acerta cabeçada em Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006 (Foto: Reprodução/Fifa)
Zidane acerta cabeçada em Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006 (Foto de John Macdougall/AFP)
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