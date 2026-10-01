Real Madrid envia documento com 50 mil páginas à Uefa em caso Negreira

A Uefa confirmou ter recebido do Real Madrid um grande volume de documentos relacionados ao caso Negreira, incluindo um dossiê preparado pelo clube espanhol sobre a investigação envolvendo o Barcelona e José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. Segundo as informações divulgadas sobre o material, o conjunto reúne cerca de 50 mil páginas, milhares de documentos e declarações de testemunhas. Agora, os inspetores de ética e disciplina da entidade europeia vão analisar o conteúdo como parte da revisão do processo.

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A entrega acontece em um momento importante da investigação conduzida pela Uefa, que acompanha o caso desde 2023. O procedimento havia sido suspenso enquanto as autoridades espanholas avançavam na apuração judicial, mas a documentação apresentada pelo Real Madrid passa a integrar a análise dos inspetores responsáveis pelo processo.

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O que é o caso Negreira?

O caso envolve pagamentos realizados pelo Barcelona, entre 2001 e 2018, a uma empresa ligada a José María Enríquez Negreira, que ocupava o cargo de vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros durante parte desse período. A investigação busca esclarecer a finalidade dos valores e quais serviços teriam sido prestados ao clube.

Negreira e o Barcelona apresentaram versões segundo as quais os pagamentos estavam relacionados a serviços de assessoria e relatórios sobre arbitragem. A apuração, porém, colocou os pagamentos sob investigação justamente pela posição ocupada pelo ex-dirigente dentro da estrutura de arbitragem espanhola.

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Joan Laporta durante coletiva (Foto: LLUIS GENE / AFP)

O caso veio a público em 2023 e passou a ser investigado também pelas autoridades esportivas e judiciais. Naquele momento, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, classificou o episódio como extremamente grave, mas ressaltou que a análise disciplinar caberia aos órgãos independentes da entidade.

No âmbito espanhol, o processo segue sob análise judicial. A situação é diferente na Uefa, que possui seus próprios regulamentos e pode avaliar eventuais violações relacionadas às competições europeias.

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Documentos serão analisados pela Uefa

O material enviado pelo Real Madrid será examinado pelos inspetores de ética e disciplina da Uefa. A documentação reúne elementos produzidos ao longo da investigação, além de declarações das partes envolvidas, e foi apresentada pelo clube como parte de sua tentativa de levar o caso às instâncias do futebol europeu.

O Real Madrid defende que o Barcelona seja responsabilizado esportivamente caso fique comprovada uma violação das normas da Uefa. Entre as possibilidades previstas pelos regulamentos da entidade está a exclusão de competições europeias em situações nas quais um clube tenha tentado manipular uma competição, embora qualquer eventual sanção dependa da análise do processo.

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A Uefa, portanto, ainda precisa avaliar o conteúdo recebido antes de tomar qualquer decisão. Os documentos serão incorporados à revisão conduzida pelos inspetores, que também deverão considerar as alegações e explicações apresentadas pelo Barcelona.

O procedimento europeu ganhou novo impulso depois da iniciativa do Real Madrid, mas não representa, por si só, uma definição sobre eventual punição ao Barcelona. A análise do material ainda faz parte do processo em andamento.

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