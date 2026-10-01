Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Real Madrid envia documento com 50 mil páginas à Uefa em caso Negreira

Orgão máximo do futebol europeu confirmou o recebimento

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 12:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Florentino Pérez - Real Madrid
Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: AFP)

A Uefa confirmou ter recebido do Real Madrid um grande volume de documentos relacionados ao caso Negreira, incluindo um dossiê preparado pelo clube espanhol sobre a investigação envolvendo o Barcelona e José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. Segundo as informações divulgadas sobre o material, o conjunto reúne cerca de 50 mil páginas, milhares de documentos e declarações de testemunhas. Agora, os inspetores de ética e disciplina da entidade europeia vão analisar o conteúdo como parte da revisão do processo.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A entrega acontece em um momento importante da investigação conduzida pela Uefa, que acompanha o caso desde 2023. O procedimento havia sido suspenso enquanto as autoridades espanholas avançavam na apuração judicial, mas a documentação apresentada pelo Real Madrid passa a integrar a análise dos inspetores responsáveis pelo processo.

continua após a publicidade

O que é o caso Negreira?

O caso envolve pagamentos realizados pelo Barcelona, entre 2001 e 2018, a uma empresa ligada a José María Enríquez Negreira, que ocupava o cargo de vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros durante parte desse período. A investigação busca esclarecer a finalidade dos valores e quais serviços teriam sido prestados ao clube.

Negreira e o Barcelona apresentaram versões segundo as quais os pagamentos estavam relacionados a serviços de assessoria e relatórios sobre arbitragem. A apuração, porém, colocou os pagamentos sob investigação justamente pela posição ocupada pelo ex-dirigente dentro da estrutura de arbitragem espanhola.

continua após a publicidade
Joan Laporta - Barcelona
Joan Laporta durante coletiva (Foto: LLUIS GENE / AFP)

O caso veio a público em 2023 e passou a ser investigado também pelas autoridades esportivas e judiciais. Naquele momento, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, classificou o episódio como extremamente grave, mas ressaltou que a análise disciplinar caberia aos órgãos independentes da entidade.

No âmbito espanhol, o processo segue sob análise judicial. A situação é diferente na Uefa, que possui seus próprios regulamentos e pode avaliar eventuais violações relacionadas às competições europeias.

continua após a publicidade

Documentos serão analisados pela Uefa

O material enviado pelo Real Madrid será examinado pelos inspetores de ética e disciplina da Uefa. A documentação reúne elementos produzidos ao longo da investigação, além de declarações das partes envolvidas, e foi apresentada pelo clube como parte de sua tentativa de levar o caso às instâncias do futebol europeu.

O Real Madrid defende que o Barcelona seja responsabilizado esportivamente caso fique comprovada uma violação das normas da Uefa. Entre as possibilidades previstas pelos regulamentos da entidade está a exclusão de competições europeias em situações nas quais um clube tenha tentado manipular uma competição, embora qualquer eventual sanção dependa da análise do processo.

continua após a publicidade

A Uefa, portanto, ainda precisa avaliar o conteúdo recebido antes de tomar qualquer decisão. Os documentos serão incorporados à revisão conduzida pelos inspetores, que também deverão considerar as alegações e explicações apresentadas pelo Barcelona.

O procedimento europeu ganhou novo impulso depois da iniciativa do Real Madrid, mas não representa, por si só, uma definição sobre eventual punição ao Barcelona. A análise do material ainda faz parte do processo em andamento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico de Gana, Carlos Queiroz comemora gol durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

Futebol Internacional

Contrato renovado e demissão: técnico deixa seleção após sete jogos

Há 28 minutos
Enzo Maresca aplaude jogadores do Manchester City

Futebol Internacional

Clubes ingleses debatem punição ao Manchester City, mas descartam medida extrema

Há 34 minutos
Igor Julio aplaude torcida do Burnley em jogo da Championship

Futebol Internacional

No Burnley, Igor Julio admite: 'Recuperei o prazer de estar em campo'

Há 1 hora
Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo teria se sentido traído por Jorge Jesus; entenda o conflito

Há 1 hora
Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Futebol Internacional

Portugal escolhe novo dono para a camisa 7 após saída de Cristiano Ronaldo

Há 2 horas
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga

Futebol Internacional

Barcelona prioriza recuperação, e Raphinha deve perder jogos

Há 2 horas
Mais LANCE!
Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina

Atuação de Flaco López contra Bolívia repercute no exterior: 'É preciso'

Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)

O zagueiro argentino número 13, Cristian Romero (2º da esquerda), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o terceiro gol de sua equipe durante o amistoso internacional de futebol entre Argentina e Bolívia no Estádio Mario Alberto Kempes em Córdoba, Argentina, em 30 de setembro de 2026 (Foto: Diego Lima / AFP)

Com gol de Flaco López, Argentina goleia Bolívia

UEFA Nations League 2026/2027 - Alemanha x Sérvia

Alemanha x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Mbappé evita cirurgia no Real Madrid e avança em tratamento

A Argentina vai vencendo a Bolívia em amistoso (Foto: DIEGO LIMA / AFP)

Veja gols em Argentina x Bolívia: Flaco completa a goleada

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Cristiano Ronaldo não voltará a jogar pela seleção de Portugal, diz jornal

Lionel Messi olha sério após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

Por que Lionel Messi não joga hoje pela Argentina? Entenda

Pedro Leão Filipe Luís Flamengo

Artilheiro ex-Flamengo deixa os EUA e fecha com clube árabe

Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal

Cristiano Ronaldo pode ser suspenso por seis meses por deixar concentração de Portugal

Fábio com o prêmio de melhor em campo na partida contra o Rivadavia

Fábio completa 46 anos: veja outros quarentões em atividade no futebol

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Último tango: tour de despedida de Messi da seleção argentina começa contra a Bolívia

José Mourinho e Cristiano Ronaldo (Foto: Andrea Comas)

Mourinho manda forte recado a Cristiano Ronaldo: 'Não tem'