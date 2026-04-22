Alerta vermelho: Yamal sente lesão e preocupa Barcelona e Espanha
Atacante marcou de pênalti, mas pediu substituição
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O Barcelona vive um momento de tensão nesta quarta-feira (22). Durante o duelo contra o Celta de Vigo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe culé viu dois de seus principais nomes precisarem ser substituídos devido a problemas físicos, com Lamine Yamal gerando o maior alerta para a torcida e para a seleção espanhola, de olho na Copa do Mundo.
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O drama do jovem atacante começou de forma irônica. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Yamal sofreu e converteu a cobrança de pênalti que abria o placar para o Barcelona. No entanto, logo após balançar as redes, o camisa 10 levou a mão à região muscular e pediu imediatamente a substituição.
Assim como ocorreu mais cedo com o lateral João Cancelo, que precisou deixar o gramado aos 20 minutos de jogo, o médico do clube, entrou rapidamente em campo para realizar uma avaliação preliminar. Apesar da tentativa de seguir em campo, a dor persistiu e, por precaução, a comissão técnica optou pela entrada de Bardghji.
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A lesão de Yamal é um baque direto para o planejamento da reta final da temporada. Com o calendário apertado e a proximidade de grandes eventos internacionais, a gravidade do problema físico preocupa os departamento médico blaugrana, que deve realizar exames de imagem nas próximas horas para determinar o tempo de recuperação do jogador.
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