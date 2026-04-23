Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (23/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/04/2026
06:00
Gustavo Gómez comemora gol marcado pelo Palmeiras
imagem cameraGustavo Gómez comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quinta-feira (23), a Copa do Brasil tem jogos decisivos com Atlético-MG, Palmeiras, Athletico-PR e Fluminense. O dia também conta com a semifinal da Copa da Alemanha (Stuttgart x Freiburg), jogos do Espanhol e Boca Juniors no Argentino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 23 de abril de 2026):

Campeonato Saudita

13h10 – Al Najma x Al Taawoun – Canal GOAT

Campeonato Holandês

13h45 – Go Ahead Eagles x AZ Alkmaar – Disney+
16h – PSV x PEC Zwolle – Disney+

Campeonato Espanhol

14h – Levante x Sevilla – ESPN 4 e Disney+
15h – Rayo Vallecano x Espanyol – Disney+
16h30 – Real Oviedo x Villarreal – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

15h – Casa Pia x Braga – ESPN 3 e Disney+

Copa da Alemanha (Semifinal)

15h45 – Stuttgart x Freiburg – Xsports, ESPN e Disney+

Copa do Brasil (Quinta Fase)

19h – Atlético-MG x Ceará – Sportv e Premiere
19h30 – Palmeiras x Jacuipense – Prime Video
21h30 – Athletico-PR x Atlético-GO – Sportv e Premiere
21h30 – Operário-PR x Fluminense – Prime Video

Campeonato Argentino

20h – Defensa y Justicia x Boca Juniors – ESPN e Disney+

