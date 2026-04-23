Arbeloa minimiza polêmica entre Mbappé e Mourinho: 'Não me incomoda'

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, minimizou a polêmica envolvendo uma curtida de Mbappé em uma publicação sobre o possível retorno de José Mourinho ao clube. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (23), na véspera do duelo contra o Betis, o treinador afirmou que não dá importância ao episódio e que seu foco está apenas nos jogos que restam na temporada.

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A curtida ocorreu em uma publicação da página "Score90", que trazia os números de Cristiano Ronaldo nas três temporadas em que Mourinho comandou o Real Madrid e questionava quantos gols Mbappé marcaria sob o comando do português. O like do atacante francês gerou especulações na imprensa espanhola sobre uma possível aprovação do jogador a um eventual retorno do treinador ao Santiago Bernabéu.

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– Não me incomoda que o Mbappé dê like nem no Mourinho nem na Julia Roberts. São coisas que nem me dou ao trabalho de comentar, e não me incomodam nem me dizem respeito. Que ele 'goste' do Mourinho, da Julia Roberts ou de quem ele quiser. Não dou a mínima importância a isso – disse Arbeloa.

Arbeloa também foi perguntado sobre a situação do time no Campeonato Espanhol. O Real Madrid está a nove pontos do Barcelona e precisa vencer os seis jogos restantes para seguir com chances de título. O treinador deixou claro que a única preocupação do clube neste momento é vencer, independentemente do que o rival fizer.

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Técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa em jogo da Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

– Nosso objetivo tem que ser ganhar os seis jogos, independentemente do que faça o Barcelona. Temos que ter um grande rendimento, seguir crescendo e melhorando muitas coisas na Liga. Só nos preocupa vencer amanhã e depois nos concentraremos no resto das partidas – afirmou Arbeloa.

Sobre a motivação do elenco na reta final, o técnico disse que não cabe a ele ser a fonte de inspiração dos jogadores.

– Meu maior objetivo não deve ser a motivação dos jogadores do Real Madrid. Eles têm que ter uma autoexigência muito grande. Eu tenho que prepará-los para o que vão encontrar no campo, ter uma ideia de jogo muito clara. É a isso que dedico a maior parte do meu tempo – completou.

Arbeloa também falou sobre pedido de desculpas de Vini Jr

Arbeloa também foi perguntado sobre o pedido de desculpas de Vini Jr aos torcedores após marcar um gol contra o Alavés, na última rodada. O atacante brasileiro foi vaiado em alguns momentos da partida e, ao balançar as redes, pediu desculpas à torcida.

– Você terá que perguntar a ele se tiver a oportunidade. Ele está pronto para jogar amanhã, será titular, e eu me sinto privilegiado por tê-lo na equipe – afirmou o treinador.

O Real Madrid enfrenta o Betis nesta sexta-feira (23), às 16h (horário de Brasília), no estádio La Cartuja, em Sevilha. A equipe de Arbeloa está a nove pontos do Barcelona e precisa vencer os seis jogos restantes para seguir com chances de título do Campeonato Espanhol.

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