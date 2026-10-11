Vini Jr se desculpa após expulsão em jogo do Real Madrid

O atacante Vini Jr pediu desculpas pela expulsão na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Villarreal, neste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro, que havia começado no banco, entrou no segundo tempo e chegou a marcar um gol, mas o árbitro revisou o lance pelo VAR, identificou um puxão de cabelo em Saliba, anulou o gol e expulsou o atacante. Na súmula, o juiz ainda relatou que Vini Jr teria protestado de maneira "agressiva".

➡️Real Madrid vence o Villarreal com gol de Diomande e expulsão de Vini Jr.

Após a partida, o atacante brasileiro fez uma postagem em sua conta pessoal no Instagram em que comemorou a vitória, mas se desculpou pela expulsão.

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"A alegria continua... Perdão à minha equipe e à torcida", escreveu, de forma sucinta e em espanhol.

Companheiros de Real Madrid, como o meia Jude Bellingham, o goleiro Courtois e o zagueiro Rüdiger manifestaram apoio a Vini Jr nos comentários. O volante da Seleção Brasileira e do Arsenal Bruno Guimarães fez o mesmo.

Em súmula, árbitro relata 'atitude agressiva' de Vini Jr após expulsão pelo Real Madrid

Jogadores do Real Madrid e a própria comissão técnica ficaram muito incomodados com a arbitragem do jogo, que teve Isidro Díaz de Mera como juiz principal. As reclamações não foram direcionadas exatamente ao lance da expulsão, mas ao contexto geral do jogo: o Real Madrid levou cinco cartões amarelos e um vermelho nas oito faltas que cometeu, enquanto jogadores do Villarreal foram punidos com dois amarelos em 13 faltas.

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Segundo o diário esportivo espanhol Marca, Isidro Díaz Mera justificou a expulsão de Vini Jr na súmula por "puxar o cabelo de um adversário enquanto a bola estava em jogo, mesmo que a bola não estivesse em disputa entre eles". O árbitro acrescentou que "mesmo após ser expulso e ainda em campo, ele (Vini Jr) continuou protestando veementemente contra minha decisão, dirigindo-se para a área onde eu estava com uma atitude agressiva".

Árbitro Isidro Díaz Mera apresenta cartão vermelho a Vini Jr (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

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