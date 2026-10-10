Real Madrid vence o Villarreal com gol de Diomande e expulsão de Vini Jr.
Real Madrid garante três pontos em noite de novidades e cartão vermelho para Vini
O Real Madrid conquistou uma vitória dramática sobre o Villarreal, por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida válida por La Liga. O confronto ficou marcado por testes táticos promovidos por José Mourinho, pelo primeiro gol do jovem Diomande com a camisa merengue e por um segundo tempo turbulento protagonizado por Vini Jr., que começou entre os reservas e terminou expulso de campo.
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Pressionado pelos triunfos recentes de Atlético de Madrid e Barcelona, Mourinho optou por mexer na estrutura da equipe e deixou Vini Jr. no banco de reservas no início da partida, escalando Diomande no lugar do craque brasileiro. Na primeira etapa, a equipe madridista criou boas oportunidades — incluindo uma bola na trave disparada por Mbappé —, mas esbarrou nas defesas do goleiro Gulácsi e na organização tática do Villarreal comandado por Iñigo Pérez.
No intervalo e ao longo do segundo tempo, a comissão técnica promoveu ajustes decisivos: Valverde foi deslocado para a lateral-direita e Arda Guler assumiu a armação centralizada. A mudança surtiu efeito aos poucos, e o placar foi inaugurado quando Valverde avançou pelo lado direito e serviu Diomande, que girou sobre a marcação e balançou as redes; o lance chegou a ser anulado em campo, mas acabou validado pelo VAR.
A tensão no Bernabéu atingiu o ápice após a entrada de Vini Jr. Em uma jogada iniciada por desarme de Tchouaméni e arrancada de Jude Bellingham, o brasileiro finalizou para o fundo do gol. Contudo, a arbitragem de vídeo identificou um puxão de cabelo do camisa 7 sobre Saliba na origem da jogada, resultando na anulação do tento e na expulsão direta do atacante.
Com um jogador a menos nos minutos finais, o Real Madrid suportou a pressão ofensiva do Villarreal, que lançou Gerard Moreno e Mikautadze ao ataque. A solidez defensiva liderada por Courtois e a entrega física de Bellingham garantiram a manutenção do resultado até o apito final.
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