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Real Madrid vence o Villarreal com gol de Diomande e expulsão de Vini Jr.

Real Madrid garante três pontos em noite de novidades e cartão vermelho para Vini

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 18:10
Atualizado há 58 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Diomande é abraçado por Mbappé após marcar o primeiro gol pelo Real Madrid
Titular no ataque madridista, Diomand garante os três pontos em La Liga (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

O Real Madrid conquistou uma vitória dramática sobre o Villarreal, por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida válida por La Liga. O confronto ficou marcado por testes táticos promovidos por José Mourinho, pelo primeiro gol do jovem Diomande com a camisa merengue e por um segundo tempo turbulento protagonizado por Vini Jr., que começou entre os reservas e terminou expulso de campo.

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O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Diomande celebra o gol da vitória do Real Madrid sobre o Villarreal após validação do VAR (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Pressionado pelos triunfos recentes de Atlético de Madrid e Barcelona, Mourinho optou por mexer na estrutura da equipe e deixou Vini Jr. no banco de reservas no início da partida, escalando Diomande no lugar do craque brasileiro. Na primeira etapa, a equipe madridista criou boas oportunidades — incluindo uma bola na trave disparada por Mbappé —, mas esbarrou nas defesas do goleiro Gulácsi e na organização tática do Villarreal comandado por Iñigo Pérez.

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No intervalo e ao longo do segundo tempo, a comissão técnica promoveu ajustes decisivos: Valverde foi deslocado para a lateral-direita e Arda Guler assumiu a armação centralizada. A mudança surtiu efeito aos poucos, e o placar foi inaugurado quando Valverde avançou pelo lado direito e serviu Diomande, que girou sobre a marcação e balançou as redes; o lance chegou a ser anulado em campo, mas acabou validado pelo VAR.

O atacante francês do Real Madrid, número 10, Kylian Mbappé (à direita), disputa a bola com o zagueiro americano do Villarreal, número 3, Alexander Freeman, durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Kylian Mbappé em ação pelo Real Madrid durante a vitória sobre o Villarreal no Santiago Bernabéu (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

A tensão no Bernabéu atingiu o ápice após a entrada de Vini Jr. Em uma jogada iniciada por desarme de Tchouaméni e arrancada de Jude Bellingham, o brasileiro finalizou para o fundo do gol. Contudo, a arbitragem de vídeo identificou um puxão de cabelo do camisa 7 sobre Saliba na origem da jogada, resultando na anulação do tento e na expulsão direta do atacante.

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Com um jogador a menos nos minutos finais, o Real Madrid suportou a pressão ofensiva do Villarreal, que lançou Gerard Moreno e Mikautadze ao ataque. A solidez defensiva liderada por Courtois e a entrega física de Bellingham garantiram a manutenção do resultado até o apito final.

O árbitro Isidro Escuderos mostra o cartão vermelho para o atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (2º à esquerda), durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Vini Jr. começa no banco, tem gol anulado pelo VAR e recebe cartão vermelho direto (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
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O árbitro Isidro Escuderos mostra o cartão vermelho para o atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (2º à esquerda), durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

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