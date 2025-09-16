Vini Jr no banco; Real Madrid divulga titulares para estreia na Champions League
Rodrygo entrará no lugar de Vini Jr na titularidade do Real Madrid
O Real Madrid vai à campo na tarde desta terça-feira (16) para enfrentar o Olympique de Marseille em jogo válido pela rodada de abertura da fase de liga da Champions League. No time titular, o treinador Xabi Alonso surpreende e escala Rodrygo no lugar de Vini Jr, que foi titular na partida do último final de semana contra a Real Sociedad.
Veja a provável escalação do Real Madrid
A equipe comandanda por Xabi Alonso vem com força máxima para o confronto de estreia na Champions League. O destaque fica para Vini Jr, que começará no banco de reservas no duelo contra o Marseille. Xabi Alonso decidiu por escalar Rodrygo no lugar do camisa 7. O ex-Santos formará um trio com Mbappé e Mastantuono, que fará sua estreia na competição. No setor defensivo, Éder Militão ganha outra chance para se firmar na linha defensiva titular, e jogará ao lado de Huijsen. Arda Güler, que vem brilhando, mantém a titularidade. Confira os 11 iniciais:
⚽ GOL: Courtois
⚽ LTD: Carreras
⚽ ZAG: Dean Huijsen
⚽ ZAG: Éder Militão
⚽ LTE: Trent Alexander-Arnold
⚽ MEI: Tchouaméni
⚽ MEI: Valverde
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ ATA: Mastantuono
⚽ ATA: Rodrygo
⚽ ATA: Mbappé
A partida do Real Madrid contra o Marseille será o quinto confronto entre os times na história. O clube merengue garante a vantagem nesse quesito, já que venceu os quatros duelos anteriores.
Jornal espanhol analisa Vini Jr pelo Real Madrid na Champions
O jornal espanhol "As" analisou a coletiva de imprensa pré-jogo concedida pelo técnico Xabi Alonso. Ídolo do clube como jogador, Alonso está em sua primeira temporada à frente do comando técnico e ainda avalia os principais nomes do elenco, com poucas vagas asseguradas no onze inicial.
Questionado sobre a grande rotatividade de atletas e o número elevado de substituições nas partidas, o treinador foi indagado especificamente sobre a participação de Vinícius neste início de temporada. Especificamente sobre a última partida do Real Madrid, na vitória por 2 a 1 contra a Real Sociedad, o espanhol afirmou que não se tratava de um jogo favorável aos atacantes.
— Vini Jr sendo substituído cedo? Já falei com ele. Temos que fazer substituições dependendo dos jogos. Não diria que esses jogos têm sido ideais para um atacante, mas ele tem se saído bem, ajudou muito e nós vencemos — disse Xabi.
