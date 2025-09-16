Jornal espanhol analisa Vini Jr pelo Real Madrid na Champions: ‘Voltou para o sofá’

A fase de liga da edição 2025/26 da Champions League tem início nesta terça-feira (16), com destaque para a estreia do rei do torneio: o Real Madrid. Apesar do papel decisivo nas últimas temporadas — incluindo dois gols em finais que garantiram os títulos mais recentes do clube —, Vini Jr não é presença certa entre os titulares. A dúvida decorre da disputa direta com o compatriota Rodrygo pela vaga na ponta esquerda. Diante disso, a possível escalação do camisa 7 na estreia tem sido tema de debate na imprensa espanhola.

O jornal espanhol "As" analisou a coletiva de imprensa pré-jogo concedida pelo técnico Xabi Alonso. Ídolo do clube como jogador, Alonso está em sua primeira temporada à frente do comando técnico e ainda avalia os principais nomes do elenco, com poucas vagas asseguradas no onze inicial.

Questionado sobre a grande rotatividade de atletas e o número elevado de substituições nas partidas, o treinador foi indagado especificamente sobre a participação de Vinícius neste início de temporada. Especificamente sobre a última partida do Real Madrid, na vitória por 2 a 1 contra a Real Sociedad, o espanhol afirmou que não se tratava de um jogo favorável aos atacantes.

— Vini Jr sendo substituído cedo? Já falei com ele. Temos que fazer substituições dependendo dos jogos. Não diria que esses jogos têm sido ideais para um atacante, mas ele tem se saído bem, ajudou muito e nós vencemos — disse Xabi.

— Dado o contexto da partida, depois de uma ótima atuação dele, acho que ele saiu aos 70 minutos, e não era o melhor momento para jogar no ataque. Ele se sacrificou, e foi uma vitória da equipe. Ele está com boa energia para começar amanhã — finalizou o comandante.

Vini Jr entre dois marcadores na partida enrte Real Sociedad e Real Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Com base na declaração de Alonso, o jornal abordou o momento vivido por Vini Jr no clube nesta temporada. O texto destaca o período de maior protagonismo do atacante entre 2021 e 2024, sob o comando de Carlo Ancelotti, relembra a fase de adaptação à Espanha, ainda com Zinédine Zidane à beira do campo, e aponta para um novo cenário sob a liderança do atual treinador. Em 2025/26, pela primeira vez, o brasileiro enfrentaria uma disputa direta com Rodrygo pela vaga no lado esquerdo do ataque. Veja a análise do jornal:

Jornal "As" sobre situação de Vini Jr no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Vinicius volta para o sofá (título). O brasileiro não aproveitou o trabalho no intervalo: nenhum chute a gol no Anoeta e uma substituição com o jogo aberto. "Ele se sacrificou e foi uma vitória da equipe", diz Xabi (subtítulo).

Trajetória de sucesso? ⚪

— Vinícius havia alcançado uma consistência até então desconhecida entre 2021 e 2024. Antes disso, ele tinha habilidade de drible, mas nenhuma precisão, e até mesmo seu drible permaneceu ilusório devido à falta de confiança de Zidane. Ancelotti restaurou essa autoconfiança e trouxe à tona o melhor de Vinícius, até a temporada passada. De repente, a inconsistência chegou, os altos e baixos. É isso que Xabi Alonso quer e deve lutar contra, embora no momento ele não esteja totalmente bem-sucedido.

2025/26 👍👎

— Porque no Anoeta, Vinícius voltou ao sofá. Seu início de temporada foi discreto, contra o Osasuna, no Bernabéu, e o Tolosa (Xabi Alonso) lhe deu uma receita para o banco quando saiu para o Oviedo, abrindo caminho para Rodrygo, que passa de amigo a ameaça por jogar na esquerda.

Real Madrid e Olympique de Marselha terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).

