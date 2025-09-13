Mbappé brilha e comanda vitória do Real Madrid contra a Real Sociedad
Com a vitória, Real Madrid permanece na liderança do Campeonato Espanhol
O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado (13), pela 4ª rodada de La Liga. Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, os merengues somaram três pontos importantes fora de casa, na Reale Arena, em San Sebastián. Mbappé e Arda Güler marcaram para os Blancos, enquanto Oyarzabal diminuiu para os donos da casa, de pênalti, no segundo tempo.
No ataque, Vini Jr passou em branco, sem participar de nenhum dos gols. O jogador não fez uma partida ruim, mas também não foi grande destaque, já que teve bons lances, criou jogadas, desperdiçou algumas, mas, posteriormente, acabou sendo substituído para o Real Madrid focar em se defender. O brasileiro teve sua atuação ofuscada pela grande perfomance de Mbappé, que fez o primeiro gol e deu assistência para o segundo.
Com o resultado, o Real Madrid mantém o 100% de aproveitamento na competição e lidera o Campeonato Espanhol. A Real Sociedad, por outro lado, segue sem vencer em casa e se aproxima da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com apenas dois pontos somados.
Real Sociedad x Real Madrid: como foi o jogo?
O duelo colocava frente a frente equipes em momentos distintos. A Real Sociedad buscava os primeiros três pontos diante de sua torcida para se afastar da parte de baixo da tabela. O Real Madrid, por sua vez, queria manter a liderança e o início perfeito sob o comando de Xabi Alonso.
Logo no início, os visitantes mostraram mais intensidade. Aos 2 minutos, Mbappé disparou em velocidade, atraiu o goleiro e tocou para o meio, onde Arda Güler completou para o gol. Porém, o lance foi anulado por impedimento do francês.
O Real Madrid não diminuiu o ritmo. Pressionando a saída de bola da Sociedad, Vini Jr forçou Elustondo ao erro em passe para Zubeldia. A bola sobrou para Mbappé, que, mais rápido que os defensores Zubeldia e Caleta-Car, invadiu a área e finalizou com categoria para abrir o placar aos 12 minutos.
Mbappé quase ampliou pouco depois. Vini Jr recebeu pela esquerda, trouxe para dentro e lançou o francês, que invadiu a área e chutou colocado. A bola fez a curva, mas carimbou a trave antes de sair, levando perigo ao gol de Álex Remiro.
A Real Sociedad reagia com posse de bola e algumas chegadas perigosas. Em falta cobrada de longa distância, Huijsen tentou surpreender e cabeceou para a área. Éder Militão subiu mais que todo mundo, mas o goleiro Remiro fez grande defesa. Pouco depois, em escanteio, Carvajal desviou na primeira trave, e novamente Militão testou firme, obrigando Remiro a outra intervenção importante.
O equilíbrio do primeiro tempo foi alterado em um contra-ataque rápido dos donos da casa. Oyarzabal recebeu em velocidade e avançava livre quando foi derrubado por Huijsen. O árbitro entendeu que havia clara chance de gol e expulsou o zagueiro do Real Madrid, deixando os visitantes com um a menos ainda na etapa inicial.
Mesmo em desvantagem numérica, o Real Madrid manteve a agressividade. Após nova bola na trave – desta vez com Carvajal – os merengues ampliaram. Em jogada trabalhada, Arda Güler achou Mbappé na esquerda. O francês fez fila sobre Elustondo, invadiu a área e devolveu para o turco, que dominou e, com uma bela trivela, tirou do goleiro para fazer 2 a 0 ainda no primeiro tempo.
Na volta do intervalo, a Real Sociedad partiu para cima e quase diminuiu logo de cara. Em jogada rápida pelo alto, Gonçalo Guedes tocou para a área, Oyarzabal desviou e Pablo Marín finalizou. A bola desviou em Tchouaméni, tirou Courtois da jogada, bateu nas duas traves e não entrou, para desespero dos torcedores.
Pouco depois, os donos da casa finalmente conseguiram diminuir. Após cruzamento, a bola bateu na mão de Carvajal, e o árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou com categoria, deslocando Courtois para fazer 2 a 1.
O gol incendiou a partida e fez o técnico Xabi Alonso mudar a postura do Real Madrid. Valverde entrou no intervalo no lugar de Brahim, e, já com o placar apertado, o treinador colocou Fran García na vaga de Vini Jr e Raúl Asencio no lugar de Ceballos. Com isso, o time ficou mais defensivo, apostando em compactação e contra-ataques esporádicos.
A Real Sociedad aproveitou a superioridade numérica para dominar a posse de bola, mas esbarrou na solidez defensiva do Real Madrid. Courtois fez defesas seguras em chutes de média distância, enquanto Militão comandou a zaga e cortou bolas perigosas dentro da área.
Nos minutos finais, o Real Madrid se fechou com todos os jogadores atrás da linha da bola. Sem espaços, a Real Sociedad insistiu em cruzamentos e bolas paradas, mas não conseguiu furar o bloqueio. A torcida da casa empurrou até o fim, mas o placar permaneceu 2 a 1 para os visitantes.
O que vem por aí?
Após a derrota, a Real Sociedad tenta se recuperar contra o Real Betis, na próxima sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), pela 5ª rodada de La Liga. O Real Madrid volta a campo antes, nesta terça-feira (16), na estreia da Champions League contra o Olympique de Marseille, também às 16h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Real Sociedad 1x2 Real Madrid
4ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: sábado, dia 13 de setembro às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Reale Arena, em San Sebastian (ESP)
🥅 Gols: Mbappé (RMA 12'/1T); Arda Güler (RMA 44'/1T); Oyarzabal (RSO 10'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Zubeldia (RSO), Barrenetxea (RSO), Mbappé (RMA)
🟥 Cartões vermelhos: Huijsen (RMA)
🔵 Real Sociedad (Técnico: Sergio Francisco)
Álex Remiro; Elustondo (Aramburu), Zubeldía, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Karrikaburu), Pablo Marín; Gonçalo Guedes, Goti (Carlos Soler), Barrenetxea; Oyarzabal
⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Carreras, Huijsen, Militão, Carvajal (Trent); Tchouaméni, Ceballos (Asencio), Arda Güler (Alaba); Brahim (Valverde), Mbappé e Vini Jr (Fran Garcia);
