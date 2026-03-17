Astro convocado por Ancelotti vira manchete na Espanha: 'Fundamental'

O volante Casemiro, convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, ganhou destaque na imprensa espanhola nesta semana. O jornal "Diario AS" publicou uma análise sobre o momento do jogador no Manchester United, destacando sua atuação decisiva na vitória por 3 a 1 sobre o Aston Villa, no último domingo (15), pelo Campeonato Inglês.

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O veículo ressaltou que Casemiro marcou o gol que abriu o placar em Old Trafford, aos 53 minutos, aproveitando escanteio cobrado por Bruno Fernandes. Foi o sétimo gol do brasileiro na Premier League nesta temporada, igualando sua melhor marca pessoal em um mesmo campeonato – feito que ele já havia alcançado na temporada 2020/21 pelo Real Madrid . Com o resultado, o Manchester United consolidou a terceira posição na tabela e se aproximou da vaga na próxima Champions League .

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'Mensagem clara' de Casemiro em campo

O AS destacou que, após o gol, Casemiro apontou para o escudo do United e foi para a bandeirinha de escanteio, cercado pelos companheiros. A torcida respondeu com cânticos pedindo "mais um ano" para o volante, que já anunciou que deixará o clube ao final da temporada, quando seu contrato expira .

A publicação espanhola lembrou que o brasileiro, mesmo aos 34 anos, segue sendo peça fundamental no esquema de Michael Carrick. O técnico do time inglês, aliás, não poupou elogios ao jogador após a partida.

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– Quando algo é decidido, fica mais fácil para todos entenderem a situação. Mas o impacto do Casemiro tem sido enorme, tanto por sua influência na equipe quanto por seus gols e atuações em momentos decisivos – disse Carrick, em trecho reproduzido pelo diário.

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Casemiro comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

O AS também repercutiu as declarações do ex-zagueiro Gary Neville, ídolo do United, que alertou para o desafio que o clube terá para substituir o brasileiro. Segundo Neville, Casemiro é insubstituível em determinadas situações de jogo.

– Ele vai ser muito difícil de repor nas duas áreas, porque é sensacional no primeiro contato com a bola nos cabeceios – afirmou o comentarista da Sky Sports.

Com sete gols na Premier League, Casemiro é o terceiro artilheiro do United na temporada, ao lado de Bruno Fernandes e Matheus Cunha, ambos com a mesma marca. A dupla brasileira, inclusive, soma 25% dos gols da equipe no Campeonato Inglês.

O volante se apresentará à Seleção Brasileira nos próximos dias para os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. A expectativa é que ele siga como titular no meio-campo de Ancelotti ao lado de nomes como Andrey Santos que também foi convocado.

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