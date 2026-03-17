Brasileiro celebra estreia com vitória no Cazaquistão: 'Frio de -29°C'

O zagueiro Lucas Áfrico, revelado pelo Londrina, fez sua estreia com a camisa do FC Kairat nesta segunda-feira (16) pela Kazakhstan Premier League. Atuando diante da torcida em Almaty, o defensor de 31 anos foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o FC Aktobe, resultado que deu início à trajetória do brasileiro no futebol cazaque com o pé direito.

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Após a partida, Lucas Áfrico celebrou o momento especial e destacou a importância de começar com vitória em um novo clube.

– Fico muito feliz por fazer minha estreia com essa camisa em uma vitória diante do nosso torcedor. Era algo que eu estava aguardando bastante desde que cheguei ao clube. Trabalhei forte nesse período de preparação e começar ajudando a equipe a conquistar os três pontos é muito especial – afirmou.

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Estrutura de primeiro mundo e frio extremo

Contratado em janeiro de 2026, o zagueiro revelado pelo Londrina elogiou a estrutura encontrada no Kairat e a recepção que teve no clube.

– Minha chegada no Kairat foi excepcional, fiquei impressionado com tamanha estrutura que eles têm. Algo que nunca tinha vivido antes. É um clube que oferece todo suporte, estrutura e cuidado com o atleta. Fui muito bem recebido por todos – disse.

Lucas também viveu uma experiência inédita ao lado do pai, que o acompanhou na apresentação oficial.

– Tive também o privilégio de trazer meu pai comigo na apresentação, algo que nunca tínhamos vivido juntos, e, graças a Deus, pudemos compartilhar esse momento incrível – completou.

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Com passagens anteriores por Portugal, Azerbaijão e Turquia, o brasileiro agora encara um novo desafio no Cazaquistão. O impacto das baixíssimas temperaturas foi um dos primeiros choques.

– Sobre a cultura, não senti grandes diferenças em relação a outros países onde já vivi, mas o clima foi algo totalmente novo para mim. Nos meus primeiros dias em Almaty cheguei a pegar -15°C, muito frio, e quando fui para Astana estava -29°C, um frio absurdo. Ainda estou conhecendo o país e a cidade, que é extremamente desenvolvida e muito boa para viver – relatou.

Lucas Áfrico em ação pelo Kairat (Foto: Reprodução/Kairat)

Lucas Áfrico afirmou que a pré-temporada intensa o deixou preparado para os desafios que virão. O defensor espera manter a regularidade e ajudar o Kairat a conquistar seus objetivos na temporada.

– Os treinos são bem puxados aqui. A pré-temporada foi muito forte, me preparei bem e estou em ótimas condições. Agora espero retribuir em campo, diante dos nossos torcedores, e ajudar o time a conquistar resultados importantes ao longo da temporada – finalizou.

O Kairat volta a campo no próximo fim de semana pela liga nacional, e Lucas Áfrico deve seguir como opção no sistema defensivo da equipe.

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