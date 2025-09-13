Neste sábado (13), Mbappé comandou a vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad. O francês participou dos dois gols do triunfo madrilenho no duelo válido por La Liga. Com um a menos desde o primeiro tempo, Vini Jr não teve tanto destaque ofensivo e acabou sendo substituído na segunda etapa. Rodrygo nem ao menos entrou, e Éder Militão, em exceção aos compatriotas, fez um bom jogo.

Com um elenco lotado de astros, Mbappé caminha a passos largos para se tornar o grande protagonista do Real Madrid. Tal feito põe em xeque o papel dos brasileiros, sobretudo de Vini Jr, o grande nome do clube em temporadas passadas. No jogo contra a Real Sociedad, o brasileiro não fez uma partida ruim, mas também não se destacou, e a escolha pelo principal nome do time ficou clara no segundo tempo.

Com um a menos desde o primeiro tempo, a segunda etapa do Real Madrid resumiu-se a se defender das subidas da Real Sociedad. Em determinado momento do jogo, o clube abriu mão de tentar bater de frente com o adversário e começou a trocar jogadores ofensivos por defensivos. Dessa forma, com Mbappé e Vini Jr como referências no ataque, foi o brasileiro quem saiu para a entrada do lateral Fran García.

Essa substituição retrata o novo cenário do Real Madrid: Vini Jr aparentemente desceu na hierarquia do clube, e Mbappé é o grande nome do time atualmente. Isso não é por acaso, já que na temporada passada o francês foi um dos poucos pontos positivos da campanha abaixo do esperado. E, tratando-se de hierarquia, Rodrygo vem despencando na fila do Real Madrid.

Vini Jr em ação no confronto entre Real Madrid e Real Sociedad (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Apesar de Vini Jr ter deixado de ser o grande nome, o jogador ainda tem boa química com Mbappé e é alternativa no outro lado. Entretanto, Rodrygo, antiga dupla do ex-Flamengo, nessa nova trama de ataque perde espaço. O jogador já revelou que quer atuar na mesma posição em que seu compatriota atua e, devido a isso, segue como reserva no time.

Além disso, o ataque merengue vem sofrendo reformulações e mudanças entre nomes. Rodrygo, que seria a terceira opção, passa a disputar espaço com Gonzalo García, joia do Real Madrid que brilhou no Mundial de Clubes. Outras peças como Brahim, Mastantuono e Arda Güler afastam ainda mais o jogador da titularidade, já que o esquema de Xabi Alonso provocou grandes alterações nas posições dos atacantes.

Diante desse cenário, na partida contra a Real Sociedad, o jogador não entrou em campo. Em La Liga, Rodrygo disputou apenas dois dos quatro jogos realizados. Contra o Real Oviedo, o atacante foi titular, mas substituído por Vini Jr, que fez boa atuação. No duelo seguinte, contra o Mallorca, o ex-Santos entrou, mas não teve tempo para demonstrar seu talento. Gonzalo García, por outro lado, já esteve em campo três vezes.

O outro brasileiro do Real Madrid, Endrick, ainda se recupera de uma lesão e terá um árduo caminho para entrar na briga por posições no ataque merengue.

Com Vini Jr e Rodrygo vivendo mudanças, Éder Militão tenta recuperação no Real Madrid

Se os brasileiros no ataque vivem um drama, Éder Militão segue em jornada de recuperação. O zagueiro fez uma boa partida contra a Real Sociedad e surge como força em uma linha defensiva que esteve fragilizada na temporada passada, quando passou por lesão no ligamento cruzado anterior.

O ex-São Paulo foi bem tanto ofensiva quanto defensivamente no jogo de La Liga e, apesar de não ter tido o destaque de Mbappé, conseguiu ser regular. Isso se torna importante, já que a posição do zagueiro vem sendo disputada com Alaba, Asencio e Rüdiger. Com a atuação, Éder Militão prova que pode ser um nome garantido, assim como Huijsen, expulso na partida.

