Real Madrid x Olympique de Marselha: onde assistir e escalações pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Real Madrid e Olympique de Marselha terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP). O transmissão no Brasil é da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Real Madrid ⚪
Maior campeão da Champions League com 15 troféus, o Real Madrid inicia sua trajetória em busca de mais uma taça da Orelhuda. Sob o comando do novato Xabi Alonso, os Merengues chegam confiantes, impulsionados pelo bom desempenho no início da temporada da La Liga, com quatro vitórias e 100% de aproveitamento. Além disso, o retrospecto diante do Olympique de Marselha também reforça o favoritismo: em quatro confrontos diretos por competições europeias, foram quatro vitórias. A última ocorreu em 8 de dezembro de 2009, quando venceu por 3 a 1, fora de casa.
Olympique de Marselha 🔵⚪
O Olympique de Marselha estreia com a missão de contrariar as estatísticas e iniciar a campanha rumo ao bicampeonato europeu com um resultado surpreendente na estreia. A equipe francesa, liderada por Roberto De Zerbi, passou por ajustes recentes no time titular e busca maior estabilidade competitiva. Embora o histórico contra o adversário espanhol seja desfavorável, o clube aposta na disposição tática do treinador italiano do elenco e na evolução apresentada nas últimas partidas.
Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Olympique de Marselha (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Olympique de Marselha
1ª rodada — UEFA Champions League 2025/26
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Irfan Peljto (Bósnia e Herzegovina — BIH)
🚩 Assistentes: Senad Ibrišimbegović (BIH) Davor Beljo (BIH), Miloš Gigović (BIH)
📺 VAR: Dennis Johan Higler (Países Baixos — NED), Christian Dingert (Alemanha — GER)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Dani Carvajal (Trent Alexander-Arnold), Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos (Federico Valverde), Arda Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé.
❌ Desfalques: Jude Bellingham; Ferland Mendy; Eduardo Camavinga; Endrick; Antonio Rüdiger.
Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)
Gerónimo Rulli; Amir Murillo, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia; Ángel Gomes, Pierre-Emile Højbjerg; Mason Greenwood, Amine Gouiri, Timothy Weah; Pierre-Emerick Aubameyang.
❌ Desfalques: Rubén Blanco; Geoffrey Kondogbia.
