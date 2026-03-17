Argentina define rival após cancelamento da Finalíssima contra a Espanha

Albiceleste faz último teste antes da Copa do Mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
15:32
Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela
imagem cameraMessi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela (Foto: Juan Mabromata/AFP)
A Argentina fará um amistoso contra a Guatemala no dia 31 de março após o cancelamento da Finalíssima contra a Espanha. Esse será o último compromisso da equipe de Lionel Scaloni antes da convocação final para a disputa da Copa do Mundo.

- Após o cancelamento da Finalíssima, os comandados por Lionel Scaloni se reunirão na Argentina para uma semana de treinamentos intensivos e um amistoso contra a Guatemala, na terça-feira (31). Nos próximos dias serão informados o cronograma de trabalho, os convocados na Data Fifa e o estádio.

Ao contrário do Brasil, a Argentina não tem outros amistosos definidos antes do início da Copa do Mundo. Com isso, o duelo contra a Guatemala poder ser uma espécie de despedida da Albiceleste diante dos torcedores antes do embarque para os Estados Unidos, em junho.

Quem são os adversários da Argentina na Copa do Mundo

Atual campeã do mundo, a Argentina está no Grupo J na Copa ao lado da Áustria, Argélia e Jordânia. A Albiceleste chega como favorita para liderar a chave e garantir uma vaga no mata-mata em busca do tetracampeonato.

Lionel Messi observado por Scaloni em treino da Argentina antes de jogo contra a Venezuela (Foto: Juan Mabromata/AFP)

