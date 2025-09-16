Uefa pode abrir exceção para Barcelona usar o Camp Nou na Champions League
Equipe catalã pode contar com o estádio na partida contra o PSG
O Barcelona segue na expectativa de poder contar com o Camp Nou, que está em reforma desde junho de 2023. Os catalães buscam permissão da Uefa para utilizar o estádio com capacidade reduzida para a partida contra o Olympiacos, no dia 21 de outubro.
Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona planeja a reinauguração do estádio no dia 28 de setembro, contra a Real Sociedad. De acordo com o jornal espanhol, a Ordem dos Arquitetos da Catalunha ainda tem de aprovar o Certificado de Conclusão de Obra, que poderá ser submetido à Câmara Municipal de Barcelona ainda esta semana.
Porém, o certificado inicial permite que o Camp Nou receba apenas 27 mil torcedores, longe da capacidade mínima de 45 mil expectadores exigida pela Uefa.
A partida contra o PSG, estreia do Barcelona em casa na Champions League, será realizada no Estádio Olímpico Lluís Companys. Nas rodadas iniciais de LaLiga, o clube catalão jogou no Estádio Johan Cruyff, que recebeu cerca de 6 mil pessoas.
O regulamento da Uefa estabelece que um time deve sediar seus jogos como mandante no mesmo estádio. Porém, o Barcelona está em negociação com a entidade para obter a permissão para jogar com o Olympiacos na terceira rodada da Champios. O clube catalão projeta que o Camp Nou terá condições de receber os 45 mil torcedores, capacidade mínima exigida pela Uefa.
Próximos jogos do Barcelona
Nesta quinta-feira (16), às 16h (de Brasília), o Barcelona enfrenta o Newcastle pela primeira rodada da Champions League, no St. James' Park. Já por LaLiga, a equipe de Hansi Flick tem confronto marcado contra o Getafe, às 16h (de Brasília), no próximo domingo, no Estádio Olímpico Lluís Companys.
