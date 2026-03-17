Com gol de Douglas Augusto, Krasnodar goleia o CSKA e vai à final da Copa da Rússia

Com gol de Douglas Augusto, o Krasnodar goleou o CSKA por 4 a 0 e conquistou uma vaga na final da Copa da Rússia, nesta terça-feira (17). A equipe do volante brasileiro conseguiu uma remontada após ter perdido o confronto de ida da semifinal por 3 a 1, em Moscou.

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O meia Douglas Augusto foi responsável por abrir o placar e dar início a reação do Krasnodar diante do CSKA. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o brasileiro aproveitou o rebote de uma cobrança de escanteio e colocou a bola no fundo das redes. Na etapa final, João Bachi (2) e Jhon Córdoba deram números finais ao confronto.

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- Esse é um daqueles gols que ficarão marcados na minha memória para sempre. Poder marcar em um clássico tão pesado, numa semifinal de Copa e podendo ajudar a equipe a conseguir a vaga pra final é gratificante demais. Tivemos um resultado ruim no jogo de ida e sabíamos que seria necessário um jogo perfeito para classificarmos. Entramos muito concentrados, focados no que deveria ser feito e conseguimos o objetivo. Nossa torcida também fez a diferença. O clima no estádio foi fantástico e foi um combustível a mais. Estou muito feliz por estar escrevendo uma bonita história com a camisa do Krasnodar logo na minha primeira temporada, e agora é seguir trabalhando pra coroar tudo isso com títulos. Sabemos que podemos marcar nossos nomes na história do clube e é por isso que lutaremos - celebrou Douglas Augusto.

Com o gol marcado, Douglas Augusto chegou ao seu 4º tento na temporada e se aproxima de sua marca mais goleadora da carreira. Em 2022/2023, o volante brasileiro balançou as redes cinco vezes, mas em 26 partidas.

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Com a classificação do Krasnodar à final da Copa da Rússia, Douglas Augusto e seus companheiros aguardam a definição de Dínamo Moscou x Spartak Moscou, que se enfrentam pelo jogo de volta na quarta-feira (18).

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