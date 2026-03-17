Fluminense é o clube com mais 'crias' na convocação da Seleção Brasileira; confira

O trabalho realizado nas categorias de base do Fluminense, em Xerém, voltou a colher frutos de peso no cenário internacional. Na lista de 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, revelada na última segunda-feira (16), o Tricolor das Laranjeiras se isolou como o clube brasileiro que mais formou atletas para servir à Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia, marcados para o fim de março.

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O zagueiro Ibañez, do Al-Ahli, foi uma das novidade na convocação de Ancelotti (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

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Ao todo, quatro jogadores revelados pelo Fluminense figuram na convocação: o zagueiro Ibañez (Al-Ahli), o volante Fabinho (Al-Ittihad) e os atacantes Luiz Henrique (Zenit) e João Pedro (Chelsea).

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O Fluminense lidera o levantamento com folga, seguido por um bloco de clubes que conseguiram emplacar três ou dois nomes. O Athletico-PR e o São Paulo aparecem logo atrás, com três revelações cada. Equipes como Flamengo, Palmeiras, Vasco e Avaí também marcaram presença com dois atletas formados em suas categorias de base.

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Luiz Henrique, hoje no Zenit, é um dos jogadores revelados pelo Fluminense convocados para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

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João Pedro comemora gol do Chelsea contra o Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Confira a lista dos clubes com mais "crias" na convocação da Seleção Brasileira:

Fluminense (4): Ibañez, Fabinho, Luiz Henrique e João Pedro.

Athletico-PR (3): Alex Sandro, Bento e Léo Pereira.

São Paulo (3): Casemiro, Gabriel Sara e Ederson.

Avaí (2): Gabriel Magalhães e Raphinha.

Flamengo (2): Vini Jr e Wesley.

Palmeiras (2): Danilo e Endrick.

Vasco (2): Andrey e Rayan.

Outros (1): América-MG (Danilo), Atlético-MG (Bremer), Corinthians (Marquinhos), entre outros.

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Além dos já consagrados na Europa, o bom momento do Fluminense sob o comando de Zubeldía também mantém o radar da CBF ligado para o elenco atual. Recentemente, houve consultas sobre a situação do volante Martinelli, que vem sendo um dos destaques do Brasileirão 2026.