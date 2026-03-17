Hansi Flick anuncia que Barcelona será seu último clube

O técnico Hansi Flick declarou nesta terça-feira (17) que o Barcelona será o último trabalho de sua carreira no futebol. Durante entrevista coletiva concedida no Camp Nou, na véspera do confronto contra o Newcastle pelas oitavas de final da Champions League, o treinador alemão de 61 anos freou as expectativas sobre uma extensão contratual imediata, que contrariou o otimismo do presidente do clube, Joan Laporta.

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Horas antes da coletiva, Laporta havia afirmado que a diretoria anunciaria em breve um acordo para prorrogar o vínculo de Flick até 2028, superando o contrato atual que se encerra em 2027. O técnico, no entanto, adotou uma postura cautelosa, justificando que o momento exige foco total na reta final da temporada e que qualquer decisão a longo prazo passará por uma deliberação com seus familiares.

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Ao ser questionado detalhadamente sobre a assinatura do novo documento e seu futuro profissional, o treinador despistou sobre os prazos estabelecidos pela presidência, mas foi categórico ao confirmar que não assumirá nenhuma outra equipe após deixar o clube catalão.

– Acho que está claro que gosto de trabalhar aqui, mas também valorizo minha independência. Tenho uma família maravilhosa e muito apoio. Isto é futebol, e tento dar o meu melhor pela equipe, mas veremos. Há tempo. Não estou pensando em ir para outro lugar. Este será meu último trabalho e isso me deixa feliz – revelou Flick.

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Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Decisão na Champions

A cautela do treinador em relação aos assuntos extracampo está diretamente ligada ao compromisso do Barcelona no torneio continental. A equipe espanhola recebe o Newcastle nesta quarta-feira com a necessidade de vitória, uma vez que o jogo de ida, disputado no St. James' Park, na Inglaterra, terminou empatado em 1 a 1.

Flick aproveitou a ocasião para analisar as características do adversário inglês e reforçar o pedido para que o ambiente externo não interfira na concentração do elenco. Ele destacou a força física e a capacidade de transição do time oponente como os principais desafios para a partida decisiva.

– Não acho que seja o momento certo para falar sobre a renovação do meu contrato agora. Há uma partida importante para o clube e para o nosso futuro. Estou muito feliz aqui, mas preciso conversar com a minha família. Eles (o Newcastle) pressionaram bastante no campo de ataque e defenderam muito bem no último terço. Será um jogo difícil. Precisamos jogar uma partida perfeita, e é isso que tentaremos fazer – analisou o técnico.

Opções táticas e filosofia do clube

Além de projetar o duelo contra os ingleses, o treinador abordou questões táticas e elogiou o desenvolvimento de peças fundamentais de seu elenco. Ele confirmou que o jovem Lamine Yamal treinou em alto nível e deve ser um diferencial para o embate, e admitiu a possibilidade de utilizar Dani Olmo na função de "falso nove", ressaltando também a importância de atacantes de ofício, como Ferran Torres e Robert Lewandowski, para a sequência da temporada.

O alemão também compartilhou detalhes sobre sua chegada ao clube e a assimilação da cultura local. Ele mencionou uma carta entregue por Joan Laporta no momento de sua contratação, cujo conteúdo exaltava o legado de Johan Cruyff e a exigência por um estilo de jogo bem definido, onde a forma de vencer possui tanta relevância quanto o resultado final.

Ainda durante a coletiva, o comandante comentou sobre sua peculiaridade de não assistir às cobranças de pênalti de sua equipe ao vivo, preferindo acompanhar os lances posteriormente por meio de um tablet. Questionado sobre o outro confronto da Liga dos Campeões, Flick elogiou a atuação do Real Madrid na partida de ida contra o Manchester City, mas ponderou que a equipe inglesa tem capacidade para reverter o cenário no jogo de volta.

Lamine Yamal marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

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