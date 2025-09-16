Matheus Gonçalves fez sua estreia com a camisa do Al-Ahli na última segunda-feira (15) e já deixou sua marca em campo. Pela primeira rodada da AFC Champions Elite, a Champions League Asiática, o clube saudita venceu o Nasaf, do Uzbequistão, por 4 a 2, de virada. O atacante ex-Flamengo entrou no intervalo, quando a equipe perdia por 2 a 0, e ajudou a mudar a história da partida.

— Foi uma noite muito especial para mim. Estrear em uma competição tão importante e já poder ajudar o time a conquistar uma vitória como essa me deixa muito feliz. O grupo mostrou força e união para buscar a virada, e tenho certeza de que esse é só o começo de uma trajetória de muito trabalho e conquistas aqui no Al-Ahli — destacou Matheus.

Matheus Gonçalves construiu uma trajetória vitoriosa no Flamengo desde as categorias de base, onde se destacou com conquistas expressivas, como o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Mundial de Clubes da categoria, consolidando-se como uma das grandes promessas formadas no Ninho do Urubu.

No elenco profissional, rapidamente transformou o potencial em realidade, contribuindo para títulos importantes. Entre suas conquistas estão dois Campeonatos Cariocas, em 2024 e 2025, a Copa do Brasil de 2024, além da Supercopa do Brasil de 2025. Agora no Al-Ahli, o atleta vai em busca de continuar a sua trajetória vitoriosa, disputando novos títulos pelo mundo árabe em um mercado recheado de jogadores brasileiros.

Matheus Gonçalves em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Negociado pelo Flamengo em agosto de 2025, o atleta chega como uma das apostas do Al-Ahli para a temporada. O próximo compromisso da equipe será na sexta-feira (19), diante do Al-Hilal, pelo Campeonato Saudita, em mais um grande teste para o jogador brasileiro e seus companheiros.

