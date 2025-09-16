Ídolo do Liverpool manda recado: ‘Quero ser titular’

Um dos ídolos da geração do Liverpool, o lateral-esquerdo Andrew Robertson mandou um recado ao técnico após a vitória por 1 a 0 da equipe de Arne Slot sobre o Burnley, no último domingo. Reserva de Milos Kerkez, substuído aos 38 minutos do primeiro tempo após receber cartão amarelo por simulação, o escocês elogiou o defensor de 21 anos, contratado por 40 milhões de libras (R$ 300 milhões na cotação da época), e reforçou o papel de liderança no vestiário dos Reds.

Mesmo disputando posição com Kerkez, Robertson demonstrou maturidade e espírito de equipe ao comentar a situação do companheiro. Além de apoiar e reforçar o talento do jovem húngaro, o veterano deixou claro que quer reassumir a titularidade na lateral-esquerda.

— Ele é jovem e acho que esquecemos disso. Todas as novas contratações são jovens, mas têm um potencial incrível e são o futuro do clube. Você tenta ajudá-los o máximo que pode. Ele será o lateral-esquerdo titular do Liverpool no futuro e cabe a mim incentivá-lo nesta temporada e ajudá-lo a melhorar — disse Robertson.

— Ele tem um futuro fantástico pela frente e só precisa continuar trabalhando duro e não deixar que isso o afete, o que não acontecerá, pois ele é um rapaz confiante. Vou ajudá-lo o máximo que puder, mas quero jogar e ser o lateral-esquerdo titular, e preciso continuar me esforçando para tentar produzir o nível que sei que também consigo fazer — concluiu.

Andrew Robertson é um dos grandes ídolos da geração do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)

Por que o técnico do Liverpool substituiu Kerkez?

Após a vitória, Arne Slot, técnico do Liverpool, explicou o porquê tirou Kerkez de campo antes do intervalo. O holandês foi pragmático e justificou que o cartão amarelo somado ao estilo intenso do jogador tornaram a alteração necessária.

— Foi porque ele recebeu um cartão amarelo. Acho que a torcida deles aqui achou que a chance de ganhar o jogo seria se acabássemos com o segundo cartão amarelo. Com o Milos (Kerkez), nunca consigo ter 100% de certeza de que ele não cometerá a próxima falta… Achei que a única maneira de perdermos hoje seria se ficássemos com 10 homens.

Kerkez chegou ao Liverpool na janela do verão europeu depois de ter se destacado pelo Bournemouth. Ao todo, ele fez 67 partidas pela equipe da costa sul inglesa em duas temporadas com o time.

Na última temporada, o lateral-esquerdo húngaro foi um dos pilares do time, que veio a terminar a equipe na nona colocação, a melhor na história do clube. Além disso, o defensor jogou em todos os 38 jogos da equipe durante a campanha.

