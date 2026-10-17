A situação de Vini Jr. no futebol espanhol voltou a ser pauta durante o encontro de José Mourinho com a imprensa. Ao analisar os episódios de pressão e as cobranças direcionadas ao brasileiro, o técnico do Real Madrid fez questão de exaltar o comportamento e a resiliência do atacante, admitindo que sua reação pessoal diante de tal cenário seria diferente:

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— É um cara espetacular, muito fácil de conviver. Gosto muito dele, é fantástico. Tem um valor enorme porque consegue viver e seguir em frente com um sorriso. Se fosse eu, ele provavelmente não estaria aqui.

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Ao abordar a janela de transferências anterior, Mourinho revelou ter sugerido uma mudança de ares para o atleta. Segundo o treinador, a permanência na capital espanhola e a subsequente renovação contratual partiram do desejo do próprio jogador em triunfar no clube:

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— No verão passado, eu teria forçado uma transferência para um país ou grupo de clubes e rivais onde ele seria respeitado. Por amor ao clube e à cidade, porque ele acredita que as coisas podem melhorar, renovou o contrato e continua com esse sorriso. As pessoas podem influenciá-lo negativamente porque ele é humano, mas não acho que ninguém possa tirar essa alegria dele — disse Mourinho.

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Mourinho defendeu Vinicius Júnior (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Punição e atuação contra Roma

Apesar de estar suspenso por quatro partidas nas competições nacionais — o que o tira inclusive do próximo compromisso contra o Barcelona no dia 25 —, o atacante permanece com sinal verde para as disputas continentais. O comandante comentou sobre o rendimento recente de Vini Jr., citando o duelo contra a Roma, no qual o brasileiro acabou substituído antes de o time alcançar a virada por 4 a 3 com participação de Endrick:

— O Vinicius teve uma partida muito difícil. O principal culpado pelo desempenho dele foi o Gasperini (técnico da Roma), que nos atacou por apenas uma ala. Três homens contra o Cucurella e ele. É difícil fazer mudanças como treinador porque algumas informações não chegam direito. O que me incomodou foi a forma como sofremos o segundo gol, num momento em que o jogo estava calmo e equilibrado. Sabíamos como eles iriam marcar individualmente, e o Vini precisava segurar a bola ou sofrer uma falta. Mas é só isso. Não é nada demais. Fiz cinco substituições. Faz parte do futebol. A intensidade é extremamente alta, e é difícil jogar a 320 km/h por 90 minutos. O futuro do Vini está em trabalhar mais do que aqueles que têm que jogar todas as partidas. Sem prometer nada, acho que ele será titular na Liga dos Campeões, quarta-feira.

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Mourinho confirma Vini Jr. como titular na Liga dos Campeões contra o RB Leipzig

Com 100% de aproveitamento e seis pontos somados em duas rodadas na Champions League, a equipe merengue se prepara para receber o RB Leipzig nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), com a presença do camisa 7 entre os onze iniciais. Já no âmbito doméstico, em que ocupa a quarta colocação, a seis pontos do líder Barcelona, o grupo volta a atuar neste domingo, no mesmo horário, diante do Sevilla.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.