Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mourinho defende Vinicius Júnior: 'Se fosse eu, não estaria aqui'

Treinador destacou pressão sobre o brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 11:48
Atualizado há 4 minutos
Favorite o Lance! no Google
José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid
José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid (Foto: AFP)

A situação de Vini Jr. no futebol espanhol voltou a ser pauta durante o encontro de José Mourinho com a imprensa. Ao analisar os episódios de pressão e as cobranças direcionadas ao brasileiro, o técnico do Real Madrid fez questão de exaltar o comportamento e a resiliência do atacante, admitindo que sua reação pessoal diante de tal cenário seria diferente:

➡️Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (17/10/2026)

— É um cara espetacular, muito fácil de conviver. Gosto muito dele, é fantástico. Tem um valor enorme porque consegue viver e seguir em frente com um sorriso. Se fosse eu, ele provavelmente não estaria aqui.

continua após a publicidade

Ao abordar a janela de transferências anterior, Mourinho revelou ter sugerido uma mudança de ares para o atleta. Segundo o treinador, a permanência na capital espanhola e a subsequente renovação contratual partiram do desejo do próprio jogador em triunfar no clube:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— No verão passado, eu teria forçado uma transferência para um país ou grupo de clubes e rivais onde ele seria respeitado. Por amor ao clube e à cidade, porque ele acredita que as coisas podem melhorar, renovou o contrato e continua com esse sorriso. As pessoas podem influenciá-lo negativamente porque ele é humano, mas não acho que ninguém possa tirar essa alegria dele — disse Mourinho.

continua após a publicidade
Mourinho reage durante confronto entre Roma e Real Madrid pela Champions League
Mourinho defendeu Vinicius Júnior (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Punição e atuação contra Roma

Apesar de estar suspenso por quatro partidas nas competições nacionais — o que o tira inclusive do próximo compromisso contra o Barcelona no dia 25 —, o atacante permanece com sinal verde para as disputas continentais. O comandante comentou sobre o rendimento recente de Vini Jr., citando o duelo contra a Roma, no qual o brasileiro acabou substituído antes de o time alcançar a virada por 4 a 3 com participação de Endrick:

— O Vinicius teve uma partida muito difícil. O principal culpado pelo desempenho dele foi o Gasperini (técnico da Roma), que nos atacou por apenas uma ala. Três homens contra o Cucurella e ele. É difícil fazer mudanças como treinador porque algumas informações não chegam direito. O que me incomodou foi a forma como sofremos o segundo gol, num momento em que o jogo estava calmo e equilibrado. Sabíamos como eles iriam marcar individualmente, e o Vini precisava segurar a bola ou sofrer uma falta. Mas é só isso. Não é nada demais. Fiz cinco substituições. Faz parte do futebol. A intensidade é extremamente alta, e é difícil jogar a 320 km/h por 90 minutos. O futuro do Vini está em trabalhar mais do que aqueles que têm que jogar todas as partidas. Sem prometer nada, acho que ele será titular na Liga dos Campeões, quarta-feira.

continua após a publicidade

Mourinho confirma Vini Jr. como titular na Liga dos Campeões contra o RB Leipzig

Com 100% de aproveitamento e seis pontos somados em duas rodadas na Champions League, a equipe merengue se prepara para receber o RB Leipzig nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), com a presença do camisa 7 entre os onze iniciais. Já no âmbito doméstico, em que ocupa a quarta colocação, a seis pontos do líder Barcelona, o grupo volta a atuar neste domingo, no mesmo horário, diante do Sevilla.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Atlético de Madrid se abraçam, torcedores ao fundo.

Futebol Internacional

Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La Liga

Há 3 minutos
Goleiro de amarelo disputando bola com jogadores de branco e azul, em estádio com torcida ao fundo.

Futebol Internacional

Dibu Martínez sai de maca após choque de cabeça em jogo do Chelsea

Há 1 hora
Presidente da La Liga, Javier Tebas em evento na CBF

Futebol Internacional

Tebas rebate Real Madrid após comparação com propaganda 'nazista'

Há 3 horas
Raphinha e Yamal comemoram gol do Barcelona em La Liga

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (17/10/2026)

Há 6 horas
Premier League 2026/2027 - Manchester City x Ipswich Town

Onde Assistir

Manchester City x Ipswich Town: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Premier League 2026/2027 - Brentford x Liverpool

Onde Assistir

Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Mais LANCE!
Premier League 2026/2027 - Everton x Chelsea

Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Betis x Barcelona

Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Ramón Díaz no comando do Corinthians

Ramón Díaz explica recusa para treinar o Corinthians

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e CSKA Sofia, pela Conference League

Filipe Luís tem início no Monaco melhor do que no Flamengo

Raphinha e Vinicius Júnior Vini Jr

Após 20 anos, Barcelona x Real Madrid volta a ter transmissão de graça no Brasil

Dois jogadores do Al Faisaly comemoram durante treino no campo.

Com participação de brasileiro, Al Faisaly vence na Liga Saudita

Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League

Vini Jr, Endrick e as dúvidas para Real Madrid e Seleção Brasileira

Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions

Gabriel Jesus se destaca no Barcelona com média superior à de Yamal

O paraguaio Juan Benitez apitou o empate entre Flamengo e Estudiantes

Adversário do Flamengo, Estudiantes é punido após confusão com arbitragem

Filipe Luís durante vitória do Monaco na Conference League

Filipe Luís vira assunto no exterior após vitória do Monaco: 'Não foi'

Leo Jardim, treinador do Flamengo, faz sinal de positivo durante o empate entre Flamengo e Estudiantes.

Renato Maurício Prado detona Jardim após empate do Flamengo: 'Não aguento'

Lucas Paquetá em ação durante Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Lucas Paquetá vira assunto em Estudiantes x Flamengo: 'Displicente'

Jogadores do Estudiantes e Flamengo durante confronto

Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'