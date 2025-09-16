menu hamburguer
Futebol Internacional

Vini Jr joga hoje? Veja a provável escalação do Real Madrid

Real Madrid entra em campo para enfrentar o Olympique de Marselha

Vini Jr - Real Madrid
imagem cameraVini Jr comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
10:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid vai à campo na tarde desta terça-feira (16) para enfrentar o Olympique de Marselha em jogo válido pela rodada de abertura da fase de liga da Champions League, e o treinador Xabi Alonso tem à disposição o atacante Vini Jr, que foi titular na partida do último final de semana contra a Real Sociedad.

Veja a provável escalação do Real Madrid

A escalação provável do Real Madrid, segundo o jornal "Marca" conta com: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Vini Jr, Kylian Mbappé e Franco Mastantuono. 

Vini Jr - Real Madrid
Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid (Foto: César Manso/AFP)

Jornal espanhol analisa Vini Jr pelo Real Madrid na Champions

O jornal espanhol "As" analisou a coletiva de imprensa pré-jogo concedida pelo técnico Xabi Alonso. Ídolo do clube como jogador, Alonso está em sua primeira temporada à frente do comando técnico e ainda avalia os principais nomes do elenco, com poucas vagas asseguradas no onze inicial.

Questionado sobre a grande rotatividade de atletas e o número elevado de substituições nas partidas, o treinador foi indagado especificamente sobre a participação de Vinícius neste início de temporada. Especificamente sobre a última partida do Real Madrid, na vitória por 2 a 1 contra a Real Sociedado espanhol afirmou que não se tratava de um jogo favorável aos atacantes.

— Vini Jr sendo substituído cedo? Já falei com ele. Temos que fazer substituições dependendo dos jogos. Não diria que esses jogos têm sido ideais para um atacante, mas ele tem se saído bem, ajudou muito e nós vencemos — disse Xabi.

