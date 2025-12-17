Redação do Lance! compara escalações de Flamengo e PSG

As prováveis escalações do aguardado confronto entre PSG e Flamengo, pela finalíssima do Intercontinental, foram analisadas por jornalistas do Lance!. Os duelos individuais revelaram uma vantagem clara do clube francês.

Ao todo, o PSG venceu 8 dos 11 confrontos diretos, enquanto o Flamengo levou a melhor em apenas três posições. A análise levou em conta critérios como momento atual, desempenho técnico, impacto e regularidade em alto nível.

11 x 11 - PSG x Flamengo

🧤 Rossi se destaca no gol

Seguro, decisivo e acostumado a jogos grandes, o argentino Rossi levou a melhor sobre Chevalier.

🛡️ Defesa com domínio francês

O sistema defensivo foi amplamente favorável ao PSG. Marquinhos e Pacho venceram seus confrontos diretos contra os zagueiros rubro-negros, enquanto Nuno Mendes se impôs na lateral esquerda.

A exceção foi Varela, que superou Zaïre-Emery no duelo pela lateral direita, garantindo mais um ponto para o Flamengo no setor defensivo.

O jovem de 19 anos entrará em campo graças ao desfalque de última hora de Achraf Hakimi.

⚙️ Meio-campo dividido, mas com leve vantagem parisiense

No meio-campo o PSG novamente saiu na frente. Vitinha e João Neves venceram Pulgar e Jorginho. O Flamengo respondeu com Arrascaeta, que venceu Fabián Ruiz e confirmou sua importância como principal articulador da equipe comandada por Filipe Luís.

⚡ Ataque

No setor ofensivo, o poder individual do PSG foi determinante. Dembélé, Barcola e Kvaratskhelia venceram seus duelos contra Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino (ou Cebolinha), formando um trio que pode desequilibrar a partida.

🧠 Técnico

Fora das quatro linhas, Luis Enrique foi apontado como vencedor no duelo entre treinadores. A experiência internacional, o trabalho consolidado em grandes ligas e o histórico recente em competições de alto nível colocaram o espanhol à frente de Filipe Luís.

<strong>PSG e Flamengo </strong>disputam a final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17) (Foto: Divulgação/FifaCF)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué (Barcola).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino (Cebolinha).