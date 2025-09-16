Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Atlético de Madrid

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: em Anfield, em Liverpool (ING)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (assistentes); Matteo Marcenaro (quarto árbitro)

📺 VAR: Marco Di Bello

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot):

Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone):

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann, Sorloth

O Liverpool, sob o comando do novo técnico Arne Slot, chega para a estreia europeia com um início de temporada perfeito no campeonato inglês, somando 12 pontos em quatro jogos. No entanto, a equipe tem se especializado em vitórias dramáticas, conquistando todos os triunfos com gols nos últimos 10 minutos de cada partida.

O Atlético de Madrid, de Diego Simeone, chega a Anfield buscando consolidar sua recuperação. Após um início de temporada irregular em La Liga com três jogos sem vencer, a equipe conquistou sua primeira vitória no último fim de semana contra o Villarreal, mostrando sinais de melhora.

O Liverpool recebe o Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)