Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool x Atlético de Madrid
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: em Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (assistentes); Matteo Marcenaro (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot):
Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone):
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann, Sorloth
O Liverpool, sob o comando do novo técnico Arne Slot, chega para a estreia europeia com um início de temporada perfeito no campeonato inglês, somando 12 pontos em quatro jogos. No entanto, a equipe tem se especializado em vitórias dramáticas, conquistando todos os triunfos com gols nos últimos 10 minutos de cada partida.
O Atlético de Madrid, de Diego Simeone, chega a Anfield buscando consolidar sua recuperação. Após um início de temporada irregular em La Liga com três jogos sem vencer, a equipe conquistou sua primeira vitória no último fim de semana contra o Villarreal, mostrando sinais de melhora.
➡️Qual o confronto mais valioso da primeira rodada da Champions?
Ficha do jogo
