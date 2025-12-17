O meio-campista Bruno Fernandes afirmou que se sentiu magoado com a postura da diretoria do Manchester United durante a última janela de transferências. O meia revelou que o clube esteve disposto a negociá-lo no último verão europeu. Capitão da equipe, o português concedeu entrevista ao Canal 11, de Portugal, na qual detalhou a frustração com a condução das conversas e confirmou que esteve próximo de uma transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Segundo Bruno Fernandes, a sensação era de que sua saída não seria um problema para os dirigentes, apesar da identificação e da lealdade demonstradas desde que chegou a Old Trafford. O jogador afirmou que só permaneceu no clube por desejo do técnico Ruben Amorim e por decisão pessoal, motivada pelo vínculo com o United e por questões familiares.

— O Manchester United queria que eu saísse, isso está na minha cabeça. Acho que eles não tiveram coragem porque o treinador me queria aqui, mas da parte do clube eu sentia que, se eu saísse, não seria tão ruim — declarou.

Bruno Fernandes em ação pela Manchester United (Foto: PETER POWELL / AFP)

Frustração com a postura do clube

Na entrevista, Bruno Fernandes disse esperar mais reconhecimento pelo comprometimento apresentado ao longo das temporadas. O meia destacou que sempre esteve disponível para jogar e que se sentiu triste ao perceber que, em sua avaliação, a lealdade nem sempre é valorizada no futebol atual.

— Decidi ficar porque amo genuinamente o clube, mas a lealdade não é tão valorizada como antigamente. Isso me deixa triste, porque dou tudo de mim, jogando bem ou mal — afirmou.

O português também revelou que conversou com Cristiano Ronaldo sobre uma possível ida ao futebol saudita e admitiu que, financeiramente, teria sido uma mudança vantajosa. Ainda assim, reforçou que nunca forçou uma saída nem adotou postura de pressão sobre a diretoria.

— Eu poderia ter saído e ganhado muito mais dinheiro, mas nunca fiz isso. Sempre senti empatia e carinho pelo clube. Porém, chega um ponto em que parece que o dinheiro é mais importante do que qualquer coisa — completou.

Bruno Fernandes tem 31 anos e segue como uma das principais lideranças do elenco do Manchester United, apesar do episódio ter deixado, segundo ele, um "gosto amargo" na relação com a diretoria. Na atual temporada, o meia tem 17 partidas, com cinco gols e sete assistências.

