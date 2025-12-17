Jornal inglês destaca má fase de reforço milionário do Arsenal

O atacante Viktor Gyökeres vive um momento de dificuldade no Arsenal. Segundo análise publicada pelo jornal inglês "The Telegraph", aponta queda de rendimento e problemas de adaptação do sueco ao sistema da equipe comandada por Mikel Arteta nesta temporada da Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Contratado para ser a principal referência ofensiva, Gyökeres soma quatro gols em 14 partidas do Campeonato Inglês, sendo três deles foram marcados nas quatro primeiras rodadas. Desde meados de setembro, o jogador balançou as redes apenas uma vez, no duelo fora de casa contra o Burnley, em novembro. Nas últimas partidas, cruzamentos rasteiros passaram pela área sem que o atacante conseguisse finalizar, situação que tem se repetido e gerado frustração entre torcedores.

continua após a publicidade

Ainda em adaptação?

Os números indicam queda significativa em relação à temporada passada, quando atuava pelo Sporting, na Liga Portuguesa. Estatísticas como finalizações por jogo, toques na bola, passes progressivos recebidos e ações ofensivas por 90 minutos diminuíram desde sua chegada ao futebol inglês. Em dezembro, Gyökeres registra seus piores índices na Premier League, com menor participação nas partidas e menos chances criadas.

Viktor Gyökeres comemora gol do Arsenal contra o Leeds United, pela Premier League (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Em confrontos recentes, como diante de Wolverhampton e Club Brugge, o sueco teve pouco envolvimento no jogo, com menos de 15 toques na bola em cada partida. No mesmo período, Gabriel Jesus, mesmo atuando menos minutos, participou mais das jogadas ofensivas e teve influência direta no desempenho da equipe.

continua após a publicidade

Explicação?

O jornal aponta que o estilo de jogo do Arsenal não tem explorado as principais características de Gyökeres, como ataques em transição e uso de espaços em velocidade, comuns em seu desempenho no futebol português. O técnico Mikel Arteta reconheceu recentemente que a adaptação precisa ocorrer dos dois lados, entre jogador e equipe.

Com a concorrência de Gabriel Jesus, a utilização de Mikel Merino como alternativa no ataque e o retorno futuro de Kai Havertz, o atacante sueco corre o risco de perder espaço caso não apresente reação, mesmo com o Arsenal liderando a Premier League e a fase de liga da Champions League.

Gyokeres e Rice comemoram gol do Arsenal sobre o Burnley (Foto: PETER POWELL / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial