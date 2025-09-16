menu hamburguer
Copa do Mundo

Fifa vai pagar clubes por atletas convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Fifa ampliou o programa de apoio aos clubes

Taça da Copa do Mundo Fifa
imagem cameraFifa anunciou que o Programa de Apoio a Clubes (Foto: Divulgação)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/09/2025
10:03
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  Matéria

A Fifa anunciou que o Programa de Apoio a Clubes que pagará os times que cederam jogadores durante a etapa de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Antigamente, este valor era direcionado somente para os atletas convocados durante o Mundial.

Ao todo, serão distribuídos US$ 355 milhões em 2026, um aumento de quase 70% em relação à edição anterior do Programa de Apoio a Clubes.

O repasse faz parte do memorando de entendimento renovado em março de 2023 entre a entidade máxima do futebol e a Associação de Clubes Europeus (ECA). A medida amplia o alcance da iniciativa, garantindo que mais equipes sejam beneficiadas financeiramente por liberarem atletas às seleções nacionais.

Segundo a Fifa, a mudança busca promover maior solidariedade e uma redistribuição mais justa dos recursos, valorizando a contribuição de clubes de todas as partes do mundo na formação e disponibilização de jogadores.

- O novo Programa de Apoio da Fifa a Clubes para a Copa do Mundo de 2026 dará um passo adiante ao reconhecer economicamente a imensa contribuição que clubes e jogadores de todo o mundo fazem para a realização tanto da fase preliminar quanto da fase final do torneio - explicou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

- Serão distribuídos US$ 355 milhões, um valor recorde, reforçando nossa colaboração com a ECA e com clubes do mundo todo - completou.

De acordo com o presidente da ECA, Nasser Al-Khelaïfi, está será uma forma de valorizar os times pensando em um cenário global.

- Isso garantirá que mais clubes em todo o mundo recebam uma recompensa pela cessão de seus jogadores. Além disso, evidencia como o memorando de entendimento entre a ECA e a FIFA apoia o crescimento atual do futebol de clubes em escala global - completou.

Mais adiante serão publicados detalhes adicionais sobre o modelo de distribuição do Programa, incluindo o processo de inscrição para os clubes.

Taça da Copa do Mundo Fifa
Copa do Mundo Fifa acontecerá na metade do ano que vem em Estados Unidos, México e Canadá (Foto: Divulgação)

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo:

  1. Estados Unidos (país-sede)
  2. México (país-sede)
  3. Canadá (país-sede)
  4. Japão
  5. Nova Zelândia
  6. Irã
  7. Argentina
  8. Uzbequistão
  9. Coreia do Sul
  10. Jordânia
  11. Austrália
  12. Brasil
  13. Equador
  14. Uruguai
  15. Colômbia
  16. Paraguai
  17. Marrocos
  18. Tunísia

  Matéria
