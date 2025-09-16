Fifa vai pagar clubes por atletas convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou que o Programa de Apoio a Clubes que pagará os times que cederam jogadores durante a etapa de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Antigamente, este valor era direcionado somente para os atletas convocados durante o Mundial.

Ao todo, serão distribuídos US$ 355 milhões em 2026, um aumento de quase 70% em relação à edição anterior do Programa de Apoio a Clubes.

O repasse faz parte do memorando de entendimento renovado em março de 2023 entre a entidade máxima do futebol e a Associação de Clubes Europeus (ECA). A medida amplia o alcance da iniciativa, garantindo que mais equipes sejam beneficiadas financeiramente por liberarem atletas às seleções nacionais.

Segundo a Fifa, a mudança busca promover maior solidariedade e uma redistribuição mais justa dos recursos, valorizando a contribuição de clubes de todas as partes do mundo na formação e disponibilização de jogadores.

- O novo Programa de Apoio da Fifa a Clubes para a Copa do Mundo de 2026 dará um passo adiante ao reconhecer economicamente a imensa contribuição que clubes e jogadores de todo o mundo fazem para a realização tanto da fase preliminar quanto da fase final do torneio - explicou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

- Serão distribuídos US$ 355 milhões, um valor recorde, reforçando nossa colaboração com a ECA e com clubes do mundo todo - completou.

De acordo com o presidente da ECA, Nasser Al-Khelaïfi, está será uma forma de valorizar os times pensando em um cenário global.

- Isso garantirá que mais clubes em todo o mundo recebam uma recompensa pela cessão de seus jogadores. Além disso, evidencia como o memorando de entendimento entre a ECA e a FIFA apoia o crescimento atual do futebol de clubes em escala global - completou.

Mais adiante serão publicados detalhes adicionais sobre o modelo de distribuição do Programa, incluindo o processo de inscrição para os clubes.

Copa do Mundo Fifa acontecerá na metade do ano que vem em Estados Unidos, México e Canadá (Foto: Divulgação)

