Anderson Talisca relembra passagem pela base do Vasco

Anderson Talisca defende atualmente o Fenerbahçe, mas teve breve passagem pela base do Vasco antes de surgir profissionalmente no Bahia, em 2008. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia-atacante relembrou como foi a passagem no cruz-maltino e os motivos para que ele voltasse ao nordeste e, na sequência, ser revelado no Tricolor de Aço. Assista o vídeo acima:

Na época, em 2008, Talisca era um membro de uma banda de seu bairro, mas recebeu o convite para integrar a base do Vasco. Anderson recebia dinheiro para tocar e ainda tinha a mãe grávida, que precisava dele no momento. Porém, em uma decisão complicada e com incentivo da mãe, aceitou o chamado do Cruz-maltino e se mudou para o Rio de Janeiro.

— Eu recebi um convite do Vasco em 2008 e eu tinha show no dia de viajar. A minha mãe falou assim: "ou você vai para o futebol, ou você vai para a música". Só que eu tocava numa banda de bairro, era uma banda famosinha, a gente ganhava 20 reais naquela época, que era muita coisa naquela época — iniciou o jogador.

— Aí minha mãe falou assim: "você sabe que eu tô grávida do seu irmão, Walace, e eu não vou poder trabalhar, então eu preciso que você me ajude. Se você for para o futebol, a gente sabe que tudo pode mudar de um dia para o outro. Sobre a música, você sabe que tem que dar continuidade, tem que ensaiar todos os dias, vai ser um pouco mais difícil. Vá e tente, e se você não der certo, você volta, e você fica continuando fazendo sua música." E aí eu liguei para o dono da banda, o nome dele é Leiba, e falei que eu não poderia viajar, porque eu vou ter que viajar para jogar e fui para fazer o teste no Vasco. Aí eu fui para ficar 15 dias, fiquei um ano. Fiquei um ano no Vasco, passei no teste, me federaram — completou Talisca.

Talisca no Vasco

No clube, mesmo federado, Talisca não teve oportunidades no Vasco, o que até hoje é motivo de dúvida para o meia-atacante. Sem chances, Anderson retornou a Bahia, voltou a tocar na banda e, na sequência, é chamado para a base do Tricolor de Aço, onde estreou profissionalmente e virou uma das maiores revelações do futebol brasileiro na última década.

Após o Bahia, Talisca teve passagens por Benfica, Besiktas, Guangzhou Evergrande, Al-Nassr e, atualmente, no Fenerbahçe.

— Eu não sei o que aconteceu, quem cuidou de mim lá foi o Álvaro, filho do Eurico, ele era o diretor da base também. E aí eu não sei porque não me colocaram lá. Até hoje é uma história da minha vida que eu não entendo, eu fui, fiquei, me federaram, fizeram tudo, só que não me colocaram para jogar, não sei por qual motivo. Aí eu voltei, aí comecei a tocar de novo na banda. Certo dia, eu tava fazendo um amistoso no campo da escola e passou um cara e falou que queria me levar para o Bahia. Eu aceitei, sem compromisso, porque eu era músico também e fui. Aí era para ficar sete dias, eu fiquei sete anos — contou Anderson.

